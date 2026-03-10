Alcalde de Megantoni asegura que ruptura de ducto en Camisea afectó salud de pobladores

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde del distrito de Megantoni, en Cusco, Esasú Ríos, reveló que la ruptura del gaseoducto de gas natural de la empresa Transportadora de Gas del Perú si ha generado una afectación en la salud de la población.

¿Qué males presentaron?

En entrevista en Canal N, el burgomaestre relató que tras el incidente el equipo municipal realizó un seguimiento de las consecuencias y afectación que tuvo la población tras la deflagración de una tubería de Camisea.

"Si hubo afectación. Lo que hemos encontrado son los mareos un poco, síntomas de mal estomacal, temas de intoxicación. [¿Por la aspiración del gas?] Seguramente por eso, porque nunca ha pasado", contó.

Sumado a ello, los ciudadanos al observar el fuego producido por la fuga de gas en la zona quedaron sumamente preocupados, pues, según afirmó la autoridad, un hecho como este se registró por primera vez en todo el tiempo que tiene la empresa en el lugar.

Asimismo, Ríos detalló que pese a la afectación que sufrió la población, no se vio que la empresa TGP aplicara algún plan para tratar el malestar de la ciudadanía, tomando en cuenta que la empresa se encuentra muy cerca a la zona habitada.

Reparación de ducto al 52%

El Gobierno informó que los trabajos realizados para la reparación del ducto de TGP se encuentran con un avance del 52%, ratificándose la vigencia del cronograma establecido para superar la emergencia energética.

El Ejecutivo viene realizando un monitoreo y supervisión constante a las labores que ejecuta la empresa con el fin de reestablecer la operatividad del gaseoducto en el menor tiempo posibles.

En paralelo el Ministerio de Energía y Minas lideró la quinta reunión del comité energético, que está conformado por entidades del Estado, reguladores y sector privado, donde se reconfirmó que el país cuenta con el stock de combustibles como la gasolina, GLP y diésel son suficientes para atender la demandas durante la emergencia nacional.

Resaltaron que las medidas de emergencia y el racionamiento, permitieron habilitar el suministro energético a 320 empresas en las últimas horas, asegurando el abastecimiento para los servicios vinculados a la salud, alimentos, farmacéuticas y otras actividades esenciales.

Con este avance, TGP incrementó el volumen de gas natural de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios y ha anunciado la ampliación de la priorización de suministros para los usuarios, la cual incluye a hogares y comercios.

Es en medio de ello que el alcalde de Megantoni confirmó que su población presentó malestar en su salud tras la ruptura del gaseoducto de gas natural.