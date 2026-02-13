RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
¡Atención!

Somos Perú sí apoyaría una vacancia contra José Jerí y no una censura, asegura candidato

El candidato al Senado por Somos Perú, Guillermo Aliaga, aseguró que su partido y bancada respaldarían un eventual proceso de vacancia contra el presidente José Jerí, desestimando apoyar una moción de censura.

José Jerí.
José Jerí. Congreso

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 13/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Aclaran su posición. Tras alcanzar las 78 firmas mínimas que se requerían en el Congreso para convocar a un Pleno Extraordinario, a fin de someter a debate la continuidad de José Jerí Oré en la Presidencia de la República, desde su partido político definieron "el camino" para tratar esta controversia entre el Legislativo y Ejecutivo.

Habiéndose presentado la tarde del jueves 12 de febrero la moción que busca censurar al actual mandatario encargado del Perú, en su condición de presidente del Congreso; Guillermo Aliaga Pajares, militante y candidato al Senado por Somos Perú, mencionó que la bancada congresal abordará el pedido de destitución, pero por la vía de vacancia y no de censura

 

(Noticia en desarrollo...)

Temas relacionados Congreso Guillermo Aliaga José Jerí mocion de censura Somos Perú

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias