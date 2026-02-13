Suheyn Cipriani confirma que Macarius puso fin a su romance en un día muy importante para ella: "Fue un poco cruel"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante una transmisión en vivo y con evidente serenidad, Suheyn Cipriani confirmó que Macarius puso fin a su romance en un día muy importante para ella. La ahora presentadora de televisión decidió sincerarse ante su audiencia, quienes recibieron la noticia con mucho asombro.

Suheyn Cipriani confirma ruptura con Macarius

Suheyn Cipriani decidió hablar abiertamente sobre su situación sentimental durante una transmisión en vivo, donde confirmó el final de su relación con el creador de contenido Macarius.

Según relató la conductora del programa Esto sí es amor, fue él quien tomó la decisión de terminar el romance y lo hizo en una fecha que, para ella, era importante. "En cumpleaños de mi hija", expresó.

"Creo que hasta para hacer las cosas uno tiene que pensar en los demás. Y si quieres tomar alguna decisión o algo, creo que hacer las cosas así justo en el cumpleaños de mi hija fue un poco cruel, pero bueno, no pasa nada. Siempre sonriamos, las cosas siempre van a estar bien y nada. Los quiero mucho", añadió.

Durante la misma transmisión, la conductora evitó entrar en mayores detalles sobre los motivos de la ruptura y dejó en claro que no piensa exponer aspectos privados de su relación ni de su entorno familiar. "Estoy bien, estoy soltera, es lo único que tienen que saber y ya", afirmó.

Los mensajes de apoyo no tardaron en aparecer. Frases como "Sigue adelante" y "Tranquila" se repitieron entre los comentarios, reflejando el respaldo del público que sigue de cerca su carrera televisiva.

A pesar del golpe emocional, Suheyn Cipriani se mostró tranquila y agradecida por el respaldo que venía recibiendo. Hasta el momento, Macarius no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura ni ha dado su versión de lo ocurrido.

Así empezó la historia entre Suheyn y Macarius

La historia entre Suheyn Cipriani y Macarius se había vuelto mediática desde sus inicios. La conductora contó tiempo atrás que el primer contacto entre ambos se dio durante un stream del creador de contenido El Zein.

Posteriormente, ella misma reveló en el espacio digital La Manada que, aunque el primer encuentro fue frío y distante, con el paso de los días empezó a sentir curiosidad por la personalidad del streamer.

Según relató, el verdadero acercamiento se produjo en un evento social, donde decidió dar el primer paso y manifestó su interés a través del mánager de Macarius. Ese momento marcó el inicio de una relación que ambos hicieron pública rápidamente en redes sociales.

Así, Suheyn Cipriani confirmó que Macarius puso fin a su romance en un día muy importante para ella, al revelar que la ruptura ocurrió durante el cumpleaños de su hija.