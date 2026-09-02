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Disputa por manutención

Florcita Polo pide a Néstor Villanueva elevar pensión a S/10.000 y él reacciona de la siguiente manera

Florcita Polo solicita aumentar la pensión de alimentos a S/10.000 para sus dos hijos, mientras su expareja rechaza el pedido y afirma que cumple con el monto fijado.

Nueva disputa legal enfrenta a expareja
Nueva disputa legal enfrenta a expareja (Composición Exitosa)

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 02/09/2026

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Florcita Polo volvió al centro de una disputa legal con Néstor Villanueva luego de solicitar un aumento de la pensión de alimentos para sus hijos. El pedido busca elevar el monto mensual hasta S/10.000, mientras el cantante cuestionó la medida y habló sobre la custodia.

Florcita Polo sustenta pedido de aumento

La solicitud exige S/10.000 mensuales para los menores y fue sustentada por el incremento de sus necesidades conforme crecieron. El abogado Ysrael Castillo señaló gastos relacionados con educación, movilidad, alimentación, talleres, cursos, materiales escolares y personal de apoyo para los niños actualmente. 

"Los niños han incrementado sus gastos. El mayor está en la pubertad y el menor ha ingresado a la primaria. Los costos aumentan debido a personal de apoyo por 12 horas, talleres, cursos, transporte escolar, la pensión del colegio, alimentación y materiales", explicó Ysrael Castillo.

El pedido forma parte de un proceso judicial presentado contra Néstor Villanueva. La información difundida también señala que la representación legal de Florcita Polo reclama pagos pendientes por S/6.000 y anunció que sería comunicado al Ministerio Público por posible omisión a la asistencia familiar.

Otro monto mencionado corresponde a una solicitud por el periodo 2024-2025, calculada en S/14.000. Estas cifras fueron expuestas por el abogado de Florcita Polo al detallar los reclamos económicos vinculados con la manutención de los menores y las obligaciones que mantiene Villanueva actualmente.

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Publicación de Villanueva

Néstor Villanueva responde al pedido

Por su parte, Néstor Villanueva rechazó el incremento solicitado y afirmó que viene cumpliendo con la pensión de S/4.000 que, según indicó, fue fijada previamente por un juez. El cantante también sostuvo que lleva más de cuatro años sin poder ver a sus dos hijos.

"¿Por qué tanta maldad? La señora me sube la pensión e impide ver a mis hijos hace más de cuatro años (...) ¿Qué desea, verme privado de mi libertad? Se olvida que soy el padre de sus hijos. Igual sigo luchando por ellos", manifestó Néstor Villanueva.

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El conflicto también incluye la relación de Villanueva con sus hijos. En sus declaraciones, el cantante vinculó el pedido económico con las dificultades que, según afirma, enfrenta para mantener contacto con los menores. Su posición fue difundida después de conocerse la nueva solicitud de aumento.

La controversia ya había sido reportada en mayo, cuando otros medios informaron sobre el pedido de Florcita Polo para elevar la pensión de alimentos. En agosto, nuevas publicaciones recogieron la respuesta de Villanueva y su afirmación de que cumplía con el monto de S/4.000 fijado judicialmente.

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