¿Un "búnker" lleno de lujos en el Congreso? Mirtha Vásquez confirmó existencia de una habitación secreta

En medio de la polémica por una presunta red de prostitución en el Congreso, imágenes del documental 'Peruanas del Bicentenario' revelan que la expresidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez ,mostró las instalaciones de un bunker secreto debajo del Legislativo, al cual calificó como "un apartamento para un hombre soltero".

En este documental, Vásquez indicó que ella descubrió la existencia de este espacio cuando asumió la presidencia del Congreso y reveló que, en una de las paredes de su despacho, había una puerta secreta que conducía a un pasillo, el cual culminaba en una escalera de caracol que llevaba a un lugar más amplio.

"Un colega me dijo 'necesito hablar contigo' y le respondí 'bueno, hablemos', pero me dijo 'no, aquí no' (en referencia a la sala principal del despacho de Vásquez), 'mejor que sea adentro'. Ahí me percaté de que había una puerta y vi un baño. Hasta ahí todo parecía normal", contó.