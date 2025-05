Úrsula León sobre incremento de sueldo de Dina Boluarte: "No es un pedido de la presidenta"

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León, señaló este lunes que el incremento de la remuneración mensual de la presidenta Dina Boluarte no obedece a una petición personal de la mandataria, sino a la aplicación de la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057).

Explicó que esta normativa establece los lineamientos para que las entidades del Estado pasen al régimen del servicio civil mediante la aprobación de un cuadro de puestos de la entidad (CPE), lo que implica la evaluación de funciones y la retribución económica correspondiente.

Además, indicó que tras la aprobación de dicho cuadro por parte del Despacho Presidencial, el siguiente paso fue su envío al Consejo de Finanzas del Estado, el cual se encarga de verificar y aprobar los montos establecidos según los criterios técnicos y normativos.

"Lo primero que tenemos que aclarar es que la presidenta no ha pedido ningún incremento de sueldo, esto no viene de un pedido de la presidenta, esto viene de la implementación de la Ley Servir, dentro de todo ese proceso hay uno en especial que significa que las entidades tienen que aprobar su cuadro de puestos. Esto no es un tema que tiene la presidenta, esto viene de la aplicación normativa", expresó León ante la prensa.