Vladimir Cerrón amenazaba a funcionarios encargados de su captura: "Chocan con quien tiene el poder en el país"

Un alto funcionario del Sistema Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) reveló el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, lo amenazó por realizar diversos operativos para buscarlo y capturarlo.

Mediante un reportaje periodístico, el programa 'Panorama' reveló el testimonio de dicho agente policial que, además, brindó detalles de los mensajes enviados por el líder de Perú Libre.

"Lo que yo le voy a decir es lo real, el mensaje decía que estamos chocando con quien tiene el poder en el país, que él esta muy bien protegido, que estamos arriesgándonos, jugándonos el puesto. El tema era así como sabes que hermano no me busques", dijo el agente que se mantuvo en el anonimato.

De tal modo, se conoció que Cerrón Rojas tenía conocimiento sobre la ejecución del operativo en el distrito de Asia, en Cañete, el cual tenía como objetivo capturarlo; ello debido a que le habrían filtrado la información con días de anticipación.

En tal sentido, señalaron que el 11 de enero del presente año, el entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, general PNP (R) Roger Arista, recibió una amenaza a través de un mensaje de texto. "El mensaje decía que tengamos cuidado", agregó el funcionario.

Arista Perea habría recibido estos mensajes cuando se realizó un operativo en un exclusivo condominio de Asia, en donde habría estado escondido el sentenciado por colusión, el pasado 16 de enero. Precisamente, los replicados mensajes le habrían llegado cinco días antes de este golpe, en el cual no hallaron a su objetivo.

De acuerdo con el reportaje, Pedro Carnero Tapullima, alias 'Murdock', es identificado como una figura clave en una presunta red de infiltración. Este personaje que estaría involucrado en una organización criminal que filtraba información bajo las órdenes de alias "Conejo", Martín González, fue designado al equipo encargado de la captura de Vladimir Cerrón.

Cabe mencionar que, Carnero Tapullima negó, en el referido medio de comunicación, haber cometido alguna irregularidad.

Como se recuerda, el pasado 04 de julio, el premier Gustavo Adrianzén se refirió a la situación del líder de Perú Libre, quien se encuentra prófugo de la justicia , y señaló que va a ser capturado por las autoridades peruanas debido a que es un "compromiso" del Ministerio del Interior (Mininter).

"Lo que yo puedo garantizar y estoy en condiciones de afirmar es que la búsqueda de este prófugo de la justicia no cesa y es una búsqueda constante y yo no dudo que más temprano que tarde, va a ser finalmente capturado. La captura de este hombre tiene que ver con un compromiso que se ha hecho el Ministerio del Interior y yo no dudo que lo vayan a honrar", dijo a los medios,