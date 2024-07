Vladimir Cerrón: "La búsqueda de este prófugo no cesa y no dudo que va a ser capturado", asegura Adrianzén

El premier Gustavo Adrianzén se refirió a la situación del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia , y señaló que va a ser capturado por las autoridades peruanas debido a que es un "compromiso" del Ministerio del Interior (Mininter).

Mediante conferencia de prensa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicó que la búsqueda del exgobernador regional de Junín no ha terminado, por lo que esperan una pronta detención.

"Lo que yo puedo garantizar y estoy en condiciones de afirmar es que la búsqueda de este prófugo de la justicia no cesa y es una búsqueda constante y yo no dudo que más temprano que tarde, va a ser finalmente capturado. La captura de este hombre tiene que ver con un compromiso que se ha hecho el Ministerio del Interior y yo no dudo que lo vayan a honrar", dijo a los medios,