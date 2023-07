Vocero de Perú Libre: como izquierda queremos llegar a la Mesa Directiva del Congreso

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, indicó que su bancada aspira a presidir la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República en el periodo anual de sesiones 2023-2024.

En diálogo con la Agencia Andina, el congresista señaló que, con Waldemar Cerrón en la presidencia del Parlamento, se buscará cambiar el rostro de este poder del Estado.

Asimismo, Cruz aseguró que fuerzas de izquierda y derecha deben combinarse en la próxima Mesa Directiva, ya que considera que no es posible ganar cada una de forma independiente.

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, señaló que su grupo parlamentario fue "la fuerza más numerosa en el Congreso" y, por ello, sería "justo" conformar la nueva Mesa Directiva.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el parlamentario respondió a los cuestionamientos de Susel Paredes acerca las postulaciones para la Presidencia del Congreso.

"Yo le diría a la congresista Susel Paredes que si no le parece justo a ella que Perú Libre, en el primer año, que fuimos (...) la fuerza más numerosa en el Congreso, no este en la Mesa Directiva", expresó para nuestro medio.

Según Gonza, sería un acto de "justicia" que Perú Libre lidere la próxima Mesa Directiva. Sin embargo, cuestionó que bancadas con menor número de congresista postulen a la presidencia del Parlamento.

"Nosotros creemos que es justicia estar en la Mesa Directiva y eso no es delito, no es pecado, no está contra el reglamento. Creo que es un acto natural que justamente las bancadas quieran tener un representante en la Mesa Directiva. Yo no lo veo para nada mal", añadió.