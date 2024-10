Waldemar Cerrón cuestiona modificaciones a la ley de crimen organizado: No estamos satisfechos

El segundo vicepresidente del Congreso de la República, Waldemar Cerrón, cuestionó las modificaciones a ley de crimen organizado e indicó que no están satisfechos con los cambios.

En declaraciones para la prensa, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, criticó a sus colegias que pedían la derogación de la ley de crimen organizado y aseguró que, quienes piden esto, buscan el "caos en el país".

"Yo no escuché que más que un sector de congresistas, que se habían aprendido un formato, que quieren la derogatoria y el caos en el país. Es como si yo dijera que por cuatro artículos voy a derogar la Constitución. No tiene sentido (...) Nosotros (no estamos satisfechos) porque no se ha considerado un elemento fundamental que es la cadena de valor económico ilegal", declaró.