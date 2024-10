Transportistas dan plazo final al Congreso y Ejecutivo para atender demandas de paro: Tienen hasta el 11 de noviembre

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, Hernán Mendieta, indicó que el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte tienen hasta el 11 de noviembre para cumplir con sus demandas. Caso contrario, irán a un paro nacional el martes 12.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos. el representante gremial manifestó su preocupación por la actuación del Legislativo y Ejecutivo frente al sicariato y la extorsión. Por ello, les están dando un plazo considerable; en caso no se cumpla con sus pedidos, realizarán la manifestación general.

Respecto al anunciado paro del 23 de octubre, Mendieta invitó a los gremios que están organizando esta manifestación a "unir fuerzas" para ser "una sola voz". Sin embargo, indicó que "ellos son libres de convocar a paralizaciones previas".

Asimismo, resaltó que todos los peruanos son víctimas de la extorsión. Por lo que, exhortó a estos gremios a optar por manifestarse juntos en el paro nacional del 12 de noviembre.

En otro momento, el presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional relató la dura realidad que viven en medio de extorsiones. Según contó, los delincuentes han llegado a cobrar vidas cuando no se les paga montos de S/3.

"Se está poniendo más horrible. (...) Asesinan a cada persona que no se ajusta a lo que ellos exigen. Ellos exigen S/3, S/5 o S/7 y si no pagas, te asesinan ya no te pegan. (...) No pagas los S/ 3 y te asesinan. Eso es lo que vale la vida", resaltó.