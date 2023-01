Yonhy Lescano: "No hay derecho que Dina Boluarte mantenga al Perú paralizado, debería renunciar"

26/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el excandidato presidencial, Yonhy Lescano, insistió en que la presidenta Dina Boluarte Zegarra debería renunciar al cargo, debido a la paralización de actividades en el Perú, la exigencia de la población en protestas y la conflictividad que se ha generado en los últimos meses.

"No hay derecho que Dina Boluarte mantenga al Perú paralizado. Hay miles de provincianos que han llegado a Lima hasta con sus hijos. No hay derecho a tanta insensibilidad, tanta ceguera. No sé qué intereses hay por mantenerse en el poder. La señora Dina Boluarte debería renunciar", declaró para nuestro medio.

"Dina Boluarte y su primer ministro dicen que todo está controlado. Todo está descontrolado, hay un caos en el Perú. Las actividades productivas, la minería, pesquería, agricultura, comercio, turismo están paralizados y la señora no quiere dar un paso al costado", continuó.

Asimismo, aseveró que existe una indiferencia por parte del Gobierno a las movilizaciones que se realizan en diferentes puntos del país, y criticó que luego acusen a terceros sobre la crisis política y social que se vive.

"Miles se movilizan en Lima y no le interesa al Gobierno. Que son terroristas, comunistas, narcotraficante, según la versión ciega de este gobierno y otros políticos más. No les interesa que en Puno hay enfrentamientos. Están viviendo en otro mundo echándole la culpa al expresidente de Bolivia, los bolivianos, los mineros ilegales", expresó.

Lescano reconoció también que hay un "desgobierno", y que son miles de personas indignadas por las más de 60 muertes registradas en protestas, lo cual considera que "deslegitima a cualquier gobierno". Para el excongresista, luego de estas pérdidas humanas "no se puede pedir como si nada diálogo, mesas de trabajo", dado que es "muy peligroso para la democracia".

Por otro lado, pidió al Congreso dar detalles sobre el proyecto de adelanto de elecciones. "La población tiene que saber cuándo van a renovar los poderes del Estado (Ejecutivo y Parlamento). ¿Las elecciones serán en el 2023 pero se van a quedar hasta julio del 2024?, en cuyo caso sería igual. Sería bueno que aclaren", finalizó.