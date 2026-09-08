Tragedia tras riada en Nepal: refuerzan labores de búsqueda de 121 personas en túneles

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Nepal refuerza sus labores de búsqueda y rescate dentro de los túneles de varias centrales hidroeléctricas tras casi dos semanas después de la devastadora riada del 26 de agosto que dejó varias víctimas.

Intensifican labores de búsqueda y rescate en Nepal

Las autoridades de Nepal han elevado a 1344 los muertos, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, a causa de las devastadoras inundaciones registradas en el norte del país, en la frontera con China, al tiempo que han resaltado que más de 4.880 personas siguen desaparecidas más de una semana después de la catástrofe (registrada el 26 de agosto).

En medio de esa preocupante situación, el Ejército de Nepal moviliza más personal y maquinaria e intensifica las labores de rescate para encontrar a 121 personas que permanecen desaparecidas en túneles de centrales hidroeléctricas. Las autoridades mantienen la esperanza de hallar sobrevivientes pese a las difíciles condiciones en las zonas afectadas.

Los equipos de emergencia concentran actualmente sus operaciones en tres túneles de las centrales de Rasuwagadhi, Trishuli-3A, Trishuli-3B, Chilime y Upper Trishuli-1, según precisó el general de brigada Rajaram Basnet a la agencia EFE.

"Los trabajos se realizan en los túneles de todos los proyectos desde el primer día. Sin embargo, ahora hemos movilizado más personal y les hemos dado prioridad", afirmó.

Tragedia en Nepal tras riada: Ejército moviliza maquinaria

Como se sabe, la tragedia en Nepal se originó luego del colapso de un glaciar que provocó una enorme avalancha de agua, lodo, rocas y escombros en el valle del río Trishuli. El fenómeno destruyó infraestructura, afectó centrales hidroeléctricas y dejó una gran cantidad de personas desaparecidas tanto en Nepal como en la región del Tíbet.

El Ejército refuerza la búsqueda tras el milagroso rescate que se realizó hace cuatro días: dos trabajadores fueron hallados con vida en el interior de un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, donde los equipos de emergencia desplegaron una intensa operación para localizar a 42 trabajadores que permanecían desaparecidos.

Pero no solo ello, ya que antes de ese rescate también se reportó el exitoso salvamento de una niña de seis años que fue encontrada bajo una serie de estructuras en Timure, al norte de Nepal tras estar casi 60 horas atrapada bajo los restos arrastrados por una riada.

UEFA homenajeó a víctimas de inundaciones en Nepal

La UEFA anunció, a través de un comunicado compartido el martes 8 de septiembre, que rendirá homenaje a las víctimas de las devastadoras riadas que azotaron Nepal el 26 de agosto, guardándose un minuto de silencio y exhibiéndose una pancarta como muestra de solidaridad y apoyo antes con el mensaje "No estás solo, Nepal", en todos los partidos de la Liga de Campeones de esta semana.

Los equipos de rescate mantienen una operación contrarreloj en Nepal para ingresar a las zonas más afectadas y determinar si todavía existen trabajadores atrapados en los túneles de las centrales de Rasuwagadhi, Trishuli-3A, Trishuli-3B, Chilime y Upper Trishuli-1 tras devastadora riada.