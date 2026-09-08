Yuri Castro sobre Pedro Castillo y el fin de su gobierno: "Se equivocó al momento de escuchar a quien no debía"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En un diálogo con Exitosa, Yuri Castro, candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libre, señaló que el expresidente Pedro Castillo Terrones se equivocó durante su gestión "al momento de escuchar a quien no debía". Desde su punto de vista, el exmandatario "cambiaba de forma de pensar" según la persona con la que dialogaba.

Destacan carencias políticas de Castillo

Yuri Castro señaló que conoció por primera vez al expresidente Pedro Castillo cuando este se preparaba para postular a la Presidencia, pero sostuvo que en ese entonces no contaba con suficiente orientación en el ámbito político.

"El profesor Castillo, a quien desde el ámbito personal le tengo mucha estima y aprecio (...). Me parecía humilde como todo provinciano cajamarquino, y claramente tenía carencias en lo político e ideológico, era sindicalista", afirmó.

Cerrón influyó en confianza hacia Castillo

Castro también dejó entrever que Castillo no tenía una postura ideológica definida, pero que depositaron su confianza en él tras la elección de Vladimir Cerrón como líder del partido.

"No tenía una formación ideológica, pero confiamos en que era una buena persona. Por lo menos, yo confié en el buen ojo que tiene el doctor Vladimir (Cerrón). Como candidato fue bueno, hubo confianza en él y terminó ganando", refirió.

Castillo era susceptible a consejos externos

El candidato municipal de Lima reconoció que uno de los puntos débiles del expresidente Castillo fue escuchar a las personas equivocadas, lo que lo hacía susceptible a cambiar de postura según quién lo aconsejara.

"Yo creo que él se equivoca al momento de escuchar a quienes no debía. El problema con Pedro es que tú tenías que asegurarte de ser el último en hablar con él, cambiaba de forma de pensar muy rápido", declaró.

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