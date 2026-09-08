Fiscalía logra 9 meses de prisión preventiva contra investigado por feminicidio y parricidio en Santa Anita

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La medida fue solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita, fue dictada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Especializado en Violencia contra las Mujeres de Lima Este.

La decisión se produjo luego de una audiencia virtual realizada el 4 de septiembre. El plazo de la prisión preventiva se computará desde el 31 de agosto de 2026, según la información difundida sobre la resolución judicial.

Investigado por ataque con arma de fuego

Los hechos materia de investigación ocurrieron el pasado 30 de agosto en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, en Santa Anita. Según la investigación fiscal, el imputado habría efectuado disparos con un arma de fuego contra su esposa y su hijo, quienes perdieron la vida. Una adolescente de 17 años también resultó agraviada durante el ataque.

La Fiscalía sostiene que cuenta con graves y fundados elementos de convicción para sustentar su pedido de prisión preventiva, además de los presupuestos legales necesarios para solicitar esta medida, con el objetivo de asegurar la presencia del investigado durante el proceso y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información complementaria, el ataque se habría producido luego de una discusión familiar. Las autoridades todavía deberán esclarecer qué ocurrió antes de los disparos y cuál habría sido el móvil de los hechos.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita (Primer Despacho) consiguió 9 meses de prisión preventiva para Giuseppe Leonardi (43), investigado por los delitos de feminicidio,... pic.twitter.com/p5hXCeLjZy — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 8, 2026

Investigación continuará durante prisión preventiva

Según la información difundida sobre la investigación, el ataque habría ocurrido luego de una discusión porque se descubrió que Giuseppe Leonardi había acudido armado a un almuerzo familiar, de acuerdo con la información preliminar. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes de los disparos y cuál habría sido el móvil del doble crimen.

La investigación también contempla a una adolescente de 17 años quién resultó agraviada durante el mismo episodio. De esta manera, el Ministerio Público busca establecer las circunstancias de cada uno de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

Cabe precisar que la prisión preventiva es una medida coercitiva solicitada y no una sentencia definitiva. Por ello, la condición jurídica del investigado deberá resolverse conforme avance la investigación y las siguientes etapas del proceso penal.

Giuseppe Leonardi Vargas cumplirá nueve meses de prisión preventiva mientras continúa la investigación por los presuntos delitos de feminicidio, parricidio y feminicidio en grado de tentativa. El caso seguirá bajo investigación del Ministerio Público, que deberá reunir y sustentar los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido en Santa Anita y determinar las responsabilidades penales correspondientes.