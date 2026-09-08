¿Advíncula fue agredido? Audios del VAR revelan qué dijeron los árbitros en el Alianza Lima vs. Juan Pablo II

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El empate 1-1 entre Alianza Lima y Juan Pablo II todavía sigue dando que hablar. Esta vez, la Conar publicó los audios del VAR de una de las jugadas más polémicas del partido: el momento en que Luis Advíncula recibió un golpe en el muslo. Aunque desde el club victoriano consideraron que se trató de una agresión, los árbitros determinaron que la acción no ameritaba una tarjeta.

Conar reveló los audios del VAR

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II College ya había terminado con un 1-1 en Chongoyape, pero las polémicas del encuentro siguieron dando vueltas. Y una de las más comentadas ocurrió apenas a los seis minutos, cuando Luis Advíncula terminó en el piso luego de una disputa con Nilton Ramírez.

En esa acción, el jugador de Juan Pablo II impactó con su pie derecho en el muslo del lateral blanquiazul. El árbitro principal, Joel Alarcón, cobró la falta a favor de Alianza Lima, pero decidió no mostrarle tarjeta amarilla al futbolista.

La decisión generó molestia entre los jugadores de Alianza, quienes consideraron que el golpe había sido mucho más fuerte y que podía tratarse de una agresión. Sin embargo, desde la perspectiva del árbitro, la acción fue temeraria y no ameritaba una amonestación.

Con la polémica todavía dando vueltas, la Conar decidió publicar los audios correspondientes a la revisión del VAR. Y ahí se pudo conocer qué conversaron los encargados de analizar la jugada.

¿Qué dijeron en el VAR sobre Advíncula?

En la revisión, el VAR, a cargo de Rudy Méndez, analizó la jugada desde diferentes ángulos y velocidades. La explicación oficial fue clara: se detectó el golpe de Nilton Ramírez sobre Luis Advíncula, pero los árbitros consideraron que se produjo dentro de una acción temeraria.

"Al minuto seis se genera una disputa entre dos jugadores adversarios, donde ambos caen al campo y el árbitro sanciona tiro libre a favor del equipo azul y blanco (Alianza Lima)", se escucha inicialmente en el audio liberado.

Luego, el análisis del VAR señala que hubo un golpe con el pie del jugador de Juan Pablo II en el muslo de su rival, pero que la acción fue considerada temeraria. Por ello, decidieron mantener la decisión tomada en cancha.

Méndez también explicó que, según su apreciación, Ramírez bajó el pie derecho para apoyarse en el campo, ya que tenía los dos brazos abajo.

"Hace un movimiento con el pie hacia abajo para poder apoyar, porque está con los dos brazos sostenidos en el suelo. Hace un movimiento hacia abajo, es temerario (...) Con la velocidad normal, considero un golpe temerario", señaló.

Por su parte, Jesús Sánchez, asistente del VAR, fue todavía más directo al descartar una posible expulsión: "Roja no es. Acá esta toma también ayuda, acá se ve mejor".

Así, los audios del VAR dejaron en claro qué pasó con Luis Advíncula. Los árbitros sí identificaron el golpe en su muslo, pero concluyeron que se trató de una acción temeraria y no de una agresión que mereciera tarjeta. Sin embargo, la polémica por el partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II todavía sigue dando que hablar.