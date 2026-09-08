Viuda denuncia que 150 cuerpos de presuntos peruanos permanecen en una morgue de Rusia

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Silvia Ramos llegó a Rusia para recuperar los restos de su esposo, quien salió del Perú tras recibir una propuesta laboral relacionada con labores de seguridad. Según su testimonio, terminó involucrado en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Durante su búsqueda, la mujer aseguró que pudo ingresar a una morgue militar de Rostov, donde encontró numerosos cuerpos que, según la información que recibió, corresponderían a ciudadanos peruanos fallecidos.

Ramos estimó que serían alrededor de 150 cuerpos, aunque esta cantidad corresponde exclusivamente a su denuncia y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades peruanas o rusas.

Familias buscan identificar restos

La mujer relató que encontró elementos que relacionó con su esposo y sostuvo que las condiciones de los restos dificultaban su identificación. Por ello, las pruebas de ADN se han convertido en uno de los principales pedidos de las familias.

Según su testimonio, algunos familiares podrían proporcionar muestras genéticas, fotografías y documentación para realizar las comparaciones correspondientes y establecer la identidad de los fallecidos.

Ramos también afirmó que recibió información y nombres de ciudadanos peruanos fallecidos por parte de personal de la morgue. La mujer aseguró que intentó utilizar esos datos para contactar a familiares que desconocían el destino de sus seres queridos.

Silvia Ramos hizo una terrible revelación al mencionar que hay más de 100 compatriotas en descomposición en Rostov

Reclaman apoyo del Gobierno

El caso también expuso los cuestionamientos de Ramos hacia la asistencia consular peruana. La viuda aseguró que tuvo que realizar por su cuenta diversas gestiones y entregar documentos relacionados con la muerte de su esposo.

Asimismo, sostuvo que los familiares enfrentan gastos para viajar, realizar trámites y gestionar la identificación de los restos. Por ello, solicitó que el Gobierno peruano y la Cancillería faciliten los procedimientos para las familias afectadas.

En repetidas ocasiones, familiares y allegados de los peruanos en Rusia se plantaron en la Embajada del país europeo

El pedido adquiere mayor relevancia debido a que otros peruanos también habrían viajado a Rusia tras recibir supuestas ofertas laborales y posteriormente terminaron involucrados en actividades relacionadas con la guerra.

Por ahora, la cifra de 150 cuerpos continúa siendo una estimación denunciada por Ramos y requiere corroboración oficial. Mientras tanto, las familias esperan respuestas sobre sus seres queridos y medidas que permitan identificar los restos mediante pruebas de ADN y, posteriormente, facilitar su eventual repatriación.