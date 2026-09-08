Carlos Zambrano EXPLOTA contra árbitros del Sport Boys vs. Sport Huancayo: "Teniendo el VAR, ya es ser descarados"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido entre Sport Boys y Sport Huancayo por la octava jornada del Torneo Clausura 2026 se vio envuelto en la polémica tras un penal cobrado a favor del 'Rojo matador' que terminó siendo decisivo para que el conjunto huancaíno derrotó 2-1 al cuadro rosado generando desazón en jugadores como Christian Cueva y Yuriel Celi, quienes increparon en ese momento al árbitro principal. Ahora, quien se ha sumado a mostrar su disconformidad con el manejo del partido fue Carlos Zambrano con un contundente mensaje.

El fuerte mensaje de Zambrano dirigido a los árbitros del Sport Boys vs. Sport Huancayo

El defensa nacional utilizó sus redes sociales para expresar su descontento con lo sucedido el pasado sábado 5 de septiembre en el cotejo del club chalaco ante la escuadra de Huancayo. Mediante un extenso y contundente mensaje cargó contra los árbitros lanzando una fuerte acusación en contra de ellos.

El 'León' sostuvo que tras haberse dado el tiempo para revisar con paciencia el trámite del partido llegó que el juez principal Daniel Ureta y el VAR Fernando Legario terminaron por perjudicar al equipo dirigido por el argentino Carlos Desio por las fallas que tuvieron en dicho encuentro.

"Después del último fin de semana y pensando en frío, creo que era difícil declarar con la calentura del momento tras nuestro partido en Huancayo. Luego de revisar todas las imágenes posibles del penal que nos cobraron, con el árbitro FIFA Daniel Ureta y Fernando Legario en el VAR, y también la jugada del posible gol de Urruti, que, si no hubiera sido gol, debió cobrarse como penal por la mano que tampoco vieron, queda claro que el club fue perjudicado", escribió en sus historias de Instagram.

En tal sentido, reveló que conversó con el árbitro Ureta durante el encuentro y este le confirmó que desde el VAR le afirmaron que cobrara penal, sin embargo, Zambrano sostuvo que pese a ello le dijo que lo revisaría, pero eso nunca sucedió.

"Entiendo que las personas puedan equivocarse, pero equivocarse teniendo el VAR y toda la tecnología disponible ya es ser descarados. Me gustaría que Ureta y Legario salieran a dar explicaciones después de actuar de manera tan sinvergüenza", finalizó.

Publicación de Carlos Zambrano en sus historias de Instagram

¿Cuándo es el próximo partido de Sport Boys?

De acuerdo al cronograma del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el cuadro de Sport Boys se medirá ante Deportivo Garcilaso, por la jornada 9 del certamen, el próximo domingo 13 de septiembre desde la 1:00 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao.

Con un mensaje contundente mostrando descontento se expresó el defensa de Sport Boys, Carlos Zambrano, en el que apuntó contra los árbitros del encuentro ante Sport Huancayo tras un polémico penal a favor del conjuntyo huancaíno que le permitió vencer 2-1 al elenco rosado.