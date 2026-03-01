RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Horrible!

"Escuché OCHO bombas": Ex Miss Perú narra el miedo que enfrentó durante ataques de Irán a Dubái

Narró en sus redes sociales los momentos de terror que vivió luego de escuchar fuertes explosiones cerca de su vivienda, situación que, según indicó, estaría relacionada con un ataque en la región del Golfo.

Ex Miss Perú narra los momentos que vivió tras ataques en Dubái
Ex Miss Perú narra los momentos que vivió tras ataques en Dubái

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 01/03/2026

La modelo peruana, ex Miss Perú y reconocida influencer, relató desde Dubái cómo vivió uno de los días más tensos de su vida tras ser testigo de fuertes explosiones cerca de la zona donde reside.

En un video publicado en sus redes sociales, Lesly Reyna contó que escuchó al menos ocho detonaciones que hicieron vibrar paredes y ventanas, provocándole miedo e incertidumbre. 

"Hoy escuché ocho bombas en donde vivo, aquí en Dubái. Se sintió como si fuera cerquísima. Las paredes, los vidrios, todo temblaba", explicó la influencer.

En un video publicado el sábado 28 de febrero en Instagram, la situación fue descrita por ella como un día "súper tenso", ya que la población no sabía con certeza qué estaba ocurriendo o si habría más explosiones. 

"Estamos súper asustados, estoy súper nerviosa. No sé qué va a pasar", reconoció Reyna en su mensaje desde el emirato.

Según explicó, la población atraviesa horas de incertidumbre ante la posibilidad de nuevos incidentes. Reyna indicó que, en medio de la situación, el espacio aéreo fue cerrado de manera temporal. Pese al miedo vivido, la ex Miss Perú señaló que se encontraba a salvo, aunque admitió que la población estaba en una situación de incertidumbre y tensión

 "Los aeropuertos están cerrados, nadie puede salir ni entrar. Todo está con mucha incertidumbre", comentó Reyna.

Cierre de aeropuertos 

Desde el inicio de los ataques iraníes a objetivos de EEUU e Israel en Medio Oriente, han sido varios los aeropuertos de los países del golfo Pérsico que han sufrido daños menores, víctimas de misiles y drones interceptados que han caído sobre sus instalaciones.

Entre los aeropuertos cerrados figura el Internacional de Dubái, que con 95,2 millones de pasajeros en 2025 fue el más transitado del mundo el año pasado. Esa instalación permanece cerrada y sin actividad desde ayer.

El incidente más grave, de momento, ha ocurrido en el aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi, la capital de Emiratos, donde la intercepción de un dron que se dirigía al aeródromo derivó en la caída del escombros que acabaron con la vida de un ciudadano de origen asiático y dejaron un herido.

Otro incidente similar en el aeropuerto de Dubái dejó cuatro personas heridas, sin que se anunciaran daños materiales de consideración. Emiratos ha suspendido temporalmente todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta el lunes 2 de marzo y ha ofrecido distintas opciones para las personas que tengan un vuelo reservado antes o hasta el 5 de marzo.

