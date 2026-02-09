Merite.pe alcanza S/100 millones en préstamos aprobados

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Desde marzo de 2022 a la actualidad, Merite.pe ha aprobado más de 100 millones de soles en préstamos, consolidándose como una de las fintech más relevantes del país. Esta cifra refleja la creciente adopción de alternativas digitales para el acceso al crédito en Perú.

Como empresa registrada en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Merite.pe opera con total transparencia, garantizando la protección y seguridad de sus usuarios.

Simplicidad sin precedentes

Merite.pe ha eliminado las barreras tradicionales del crédito: no requiere fotos ni documentos, no pide comprobantes físicos, ni exige visitas a oficinas. El proceso es 100% digital a través de su página web: merite.pe.

Los usuarios pueden solicitar préstamos desde S/200 con opción de pago de una o tres cuotas, adaptándose a diferentes necesidades y capacidades de pago.

Tecnología que responde al instante

El proceso de solicitud en Merite.pe está diseñado para ser rápido y sin fricciones. El usuario solo necesita ingresar sus datos personales básicos en un formulario intuitivo y validar su identidad mediante un código que recibe en su celular.

Una vez completada la información, la plataforma Merite.pe procesa automáticamente los datos:

Evaluación en tiempo real: Su sistema interno analiza instantáneamente el perfil crediticio del solicitante, cruzando múltiples fuentes de información sin necesidad de documentación física.

Respuesta inmediata: En cuestión de segundos, el usuario recibe una notificación clara sobre la aprobación o rechazo de su solicitud. No hay esperas de días ni llamadas de confirmación.

Desembolso rápido: Si el préstamo es aprobado, el dinero se transfiere directamente a la cuenta bancaria del usuario dentro de las siguientes 24 horas hábiles.

Esta combinación de simplicidad y velocidad es posible gracias a años de desarrollo tecnológico enfocados en eliminar todo lo innecesario del proceso crediticio tradicional, manteniendo los más altos estándares de seguridad y cumplimiento regulatorio.

Formalidad y transparencia

En un mercado donde coexisten opciones formales e informales, Merite.pe apuesta por la transparencia total. Las tarifas e intereses están claramente especificados desde el inicio del proceso.

Además, Merite.pe cumple rigurosamente la Ley de Protección de Datos Personales del Perú (Ley N° 29733). Toda la información proporcionada por los usuarios es tratada con estricta confidencialidad y solo se utilizan para los fines expresamente autorizados: evaluación crediticia, procesamiento del préstamo y comunicaciones relacionadas con el servicio.

Compromiso sectorial

Merite.pe es miembro de Peru Lending, la Asociación Peruana que agrupa a las principales compañías de préstamos digitales del país. Esta asociación promueve mejores prácticas, educación financiera y diálogo con autoridades reguladoras.

Conclusión

Los 100 millones de soles aprobados alcanzados por Merite.pe desde 2022 son testimonio de la transformación digital del sector financiero peruano. Con un modelo que prioriza simplicidad, rapidez y transparencia, respaldado por el registro en la SBS y Peru Lending, Merite.pe se consolida como una alternativa confiable para miles de peruanos que buscan un préstamo sin complicaciones.