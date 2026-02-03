Construye tus sueños con un préstamo de S/ 200 mil a una tasa desde 1% mensual

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Si este año te planteaste la meta de construir o remodelar tu casa o un nuevo piso, lo primero que debes saber es que necesitas un alto capital de dinero para cubrir los materiales, la mano de obra y otras necesidades que suelen aparecer en el camino.

Lo más probable es que hayas recurrido a la banca tradicional como bancos y cajas para hacer realidad tus planes; sin embargo, estas entidades no suelen ofrecer productos financieros especializados para construcción. Además, suelen tener procesos muy burocráticos, calendarios de pago poco flexibles, y ofrecen montos muy pequeños y tasas de interés muy altas.

Si quieres hacer realidad tu sueño de construir o remodelar tu casa, la mejor forma de obtener un monto alto de dinero de forma rápida es a través de un préstamo para construcción como el que ofrece Prestamype, una fintech de préstamos registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) que ofrece desembolsos desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

¿Cómo acceder a un préstamo para construcción?

El préstamo para construcción de Prestamype ofrece una tasa de interés mensual desde 1.05%. Los desembolsos van desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones para construir o remodelar tu vivienda con plazos de pago desde 1 hasta 6 años.

Para precalificar a un préstamo debes tener un inmueble debidamente inscrito en la SUNARP, la cual funcione como garantía. Además, la ubicación de la propiedad debe estar en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco. El inmueble debe estar libre de multas, gravámenes o afectación en registros públicos o la Municipalidad.

Si estás en Infocorp y otras entidades financieras te han negado un crédito, no te preocupes. En Prestamype, estar en Infocorp o tener deudas no es un impedimento, ya que la evaluación se basa en tu perfil de riesgo y en el valor de tu inmueble. Precalifica y conoce más información AQUÍ.

¿Por qué solicitar un préstamo con Prestamype?

Prestamype está registrada en la SBS y ofrece condiciones justas y acordes a tu perfil, para que cumplas al 100 % con tu cuota a fin de mes en la fecha pactada. Además, ha sido reconocida como la fintech peruana con mayor proyección en Latinoamérica por la Venture Capital for África (VC4A) y ya cuenta con el respaldo financiero de Salkantay VC.

Desde su fundación, ha desembolsado más de S/ 2100 millones de soles en financiamiento en total y ha impulsado el crecimiento de más de 8000 peruanos. Por si fuera poco, se ha convertido en la primera fintech en recibir financiamiento del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) por $2 millones,

Que tu sueño de construir o remodelar tu casa no se quede en planes. Hazlo realidad pre calificando al préstamo para construcción de Prestamype. Encuentra más información o precalifica, AQUÍ.