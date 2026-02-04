Viajes y delivery a playas crecen con fuerza este verano: inDrive registra incrementos de más del 50% en demanda

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La temporada de verano continúa impulsando la movilidad y el consumo en las zonas de playa del país. De acuerdo con cifras de inDrive, durante el inicio del verano 2026 se registró un crecimiento significativo tanto en los viajes hacia balnearios como en los pedidos de delivery, en comparación con periodos regulares.

Movilidad: más viajes rumbo al sur de Lima

De diciembre de 2025 a enero 2026, las solicitudes de viajes desde Lima Metropolitana hacia zonas de playa ubicadas entre el kilómetro 35 y el kilómetro 90 de la Panamericana Sur crecieron alrededor de 40%, frente a un periodo comparable del verano anterior.

Los balnearios que concentraron la mayor demanda de viajes fueron Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo, mientras que los días de mayor movimiento se registraron el 31 de diciembre y el 1 de enero, coincidiendo con las celebraciones de Año Nuevo.

Delivery: consumo en playas también se dispara

El comportamiento del delivery mostró un crecimiento incluso mayor. Al compararlo con el periodo anterior, la demanda de órdenes con destino a zonas de playas aumentó más del 50%.

En delivery, las zonas con mayor demanda fueron Punta Hermosa, Ancón y Santa Rosa. Los picos más altos se registraron el 19 y 23 de diciembre, evidenciando que muchos usuarios adelantan compras y pedidos para organizar escapadas previas a las fiestas de fin de año.

Entre los productos más solicitados destacaron la comida preparada, insumos de alimentos y ropa, reflejando tanto el consumo inmediato como las compras de último momento para la temporada. En cuanto a los puntos de recojo de productos más demandados, resaltaron el Boulevard Puntamar (Tottus) en Punta Hermosa, la calle Islas Ballestas —zona comercial que agrupa restaurantes y marcas gastronómicas— y el mercado municipal de Ancón.

Refuerzo operativo para la temporada

Durante el verano, inDrive implementa medidas específicas para asegurar una experiencia eficiente tanto en movilidad como en entregas. Entre ellas se encuentran el soporte especializado desde la aplicación, la capacitación constante de conductores y repartidores, el monitoreo en tiempo real de los pedidos y la opción de envíos multipunto.

Estas cifras confirman cómo el verano no sólo transforma los hábitos de movilidad, sino también la forma en que las personas consumen y se abastecen en las zonas de playa, consolidando a las plataformas digitales como aliados clave durante la temporada alta.