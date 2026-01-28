De la oficina personal a la sala de directorio: ¿Cómo elegir el tamaño ideal de pizarras digitales?

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Hoy día, la colaboración fluye gracias a la tecnología que ha llegado no solo a los smartphones, sino también a otros dispositivos con pantallas interactivas; esto ayuda a convertir ideas en proyectos tangibles. Por eso, las pizarras con esta tecnología son una decisión estratégica e inteligente.

Ahora bien, aunque las pantallas digitales interactivas se encuentran en el mercado, son diversos los modelos que existen para cada contexto. Por esa razón, cabe preguntarse: ¿cuál es el tamaño adecuado? No hay una respuesta única, ya que todo depende de la cantidad de personas, el espacio disponible, etc.

¿Por qué el tamaño es importante?

El tamaño de una pizarra digital es un factor sumamente importante. Si la pantalla es muy pequeña en una sala grande, los asistentes pueden forzar la vista. Esto, sin lugar a dudas, daña la concentración y convierte al sistema en poco eficiente.

Por otro lado, el tamaño también tiene relación con la interacción, la cual resulta un pilar fundamental. Al respecto, la pizarra tiene que permitir que varios miembros del equipo trabajen simultáneamente sin que se sientan limitados. Se trata de que la colaboración fluya y no resulte en una competencia.

Otro aspecto que se debe considerar es la distancia de visualización. Aquí el tamaño es clave, porque la pantalla tiene que ser lo suficientemente grande para que los usuarios puedan leer sin problemas.

Asimismo, un tamaño más amplio (de acuerdo al contexto) se traduce en mayor funcionalidad. Cuando la pantalla es más grande, se puede hacer más uso del espacio, dividir las tareas, mostrar notas a un lado y videos al otro, abrir varias páginas al mismo tiempo, etc.

Empresas destacadas en Perú

El mercado peruano ofrece muchas opciones para equipar los espacios con pantallas digitales. Aquí la elección depende de las necesidades de software, presupuestos y compatibilidad.

Entre las marcas líderes, Ricoh destaca como una de las opciones por su fiabilidad y ecosistema de soluciones. En su tienda virtual se pueden encontrar modelos diversos, con tamaños para elegir según las necesidades y proyectos. Por ejemplo, la D5530BK de 55", D8610, entre otras.

Ahora bien, la marca ViewSonic también tiene una fuerte presencia con su serie ViewBoard. Por ejemplo, la IFP7552 es una alternativa de 75", la cual resulta popular en entornos corporativos y educativos.

Samsung revoluciona la colaboración con su línea Samsung Flip. El Flip Pro de 75 y 85 pulgadas ofrece una experiencia de escritura natural y una conectividad excepcional, ideal para entornos creativos y dinámicos.

Incluso, Promethean cuenta con productos de la serie ActivPanel que otorgan flexibilidad, versatilidad y profesionalismo para mostrar el contenido deseado en muchos lugares.

Pizarras para la oficina personal

Estos espacios pequeños, entre una y cuatro personas, requieren agilidad. Son centros de brainstorming rápido y reuniones focalizadas. Aquí, una pantalla gigante puede resultar abrumadora y desproporcionada.

Las pizarras digitales con tamaños entre 55 y 65 pulgadas son ideales. Funcionan como un monitor interactivo de gran formato. Es perfecto para revisar documentos, realizar videollamadas y anotar ideas de forma directa y personal.

Cabe destacar que este tamaño fomenta una colaboración cercana, así es posible que las personas interactúen con lo que se muestra en pantalla sin moverse demasiado de su lugar. Básicamente, el producto se siente como una extensión natural del escritorio de trabajo.

Hay que tomar en cuenta que la meta en estos casos es la eficiencia y productividad, algo posible de lograr con la máxima concentración. Por eso, la pantalla grande puede mantener al equipo enfocado en la tarea, sin que sean una distracción o dominen el ambiente, ya que, más bien, logra complementarlo.

Pizarras para las salas de reuniones

Estas pizarras digitales suelen ser perfectas para espacios con capacidad de cinco a 10 personas. Aquí es importante recordar que las salas de este tipo son el corazón del negocio, ya que es el área donde se toman decisiones importantes.

Por esa razón, el tamaño de 75 pulgadas puede ser una buena solución. De esa forma, es posible que se adapte a estos lugares y ofrezcan una visualización cómoda para los presentes.

Asimismo, gracias a este tamaño es posible que las presentaciones tengan un gran impacto. No es para menos, porque los gráficos, videos y textos pueden adquirir un mayor valor por su completa apreciación.

Incluso, estos elementos permiten que dos o tres personas colaboren simultáneamente en la pantalla. Esto dinamiza las sesiones de trabajo, transformando reuniones pasivas en talleres creativos y participativos que generan mejores resultados.

Pizarras digitales para auditorios y directorios

Ahora bien, cuando se trata de audiencias grandes, indudablemente se debe priorizar la visibilidad para que todos los presentes puedan captar el mensaje que se intenta transmitir, sin problemas. Por eso, en auditorios y directorios, las pantallas de 86 pulgadas son el punto de partida.

Este tamaño resulta ideal para que nadie se pierda un solo detalle de la información presentada. Debido a ello, suelen ser perfectas para presentaciones financieras, anuncios corporativos, entre otros.

En definitiva, es clave analizar los espacios, definir el uso principal y explorar todas las alternativas disponibles. Sea cual fuere el lugar donde se instalen, siempre puede haber una opción capaz de optimizar la eficiencia operativa.