¿Cómo afecta lo que ocurre en Gaza y Ucrania al mercado de las criptomonedas?

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Como no podía ser de otra manera, los mercados financieros son también sensibles a las crisis geopolíticas que se están viviendo en el mundo. La situación en Ucrania y Palestina lleva a que se ajusten las posiciones, la volatilidad aumente, y el capital vaya hacia activos considerados de menor riesgo.

Evidentemente, en los últimos años estos dos conflictos han tenido un efecto directo en los mercados. Uno de los que más lo ha notado ha sido el de las criptomonedas. Basta con buscar en la red el término "bitcoin precio" para darse cuenta de lo que se ha provocado.

Y es que se ha generado un sentimiento de usar de forma práctica las criptomonedas en estos tiempos de crisis y, paralelamente, se ha cambiado la percepción de los inversores hacia ellas.

En cualquier caso, en este texto vamos a hacer un repaso a cómo estos dos conflictos han afectado al precio y al uso de las divisas virtuales y, sobre todo, qué conclusiones se pueden sacar para un futuro.

La guerra en Ucrania: el cripto en el frente financiero

La situación de las criptomonedas con el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado distintos escenarios. Por aquí van varios ejemplos.

Donaciones y uso práctico

Desde el inicio del conflicto en 2022, Ucrania ha recibido donaciones de criptomonedas por un valor superior a los 200 millones de dólares. Plataformas como Kuna, han canalizado fondos que se han utilizado para ayuda humanitaria y equipamiento militar.

Las divisas virtuales se consolidaron como una herramienta rápida y descentralizada en contextos donde los sistemas bancarios tradicionales dejaron de usarse.

Efectos en precios y volumen

La volatilidad creada por la guerra no tardó en notarse. Algunas divisas virtuales sufrieron caídas del 8% en el inicio de la invasión, para luego recuperar valores los días siguientes. Los expertos alertan que, en cuanto el conflicto se intensifica, las operaciones con criptomonedas caen, lo que muestra que los inversores actúan con cautela.

Lo que no es tan claro es lo que pasa después de esas bajadas. En algunos casos la recuperación es inmediata, mientras que en otros existe una subida abrupta, pero sin llegar a niveles previos.

Factores estructurales

Evidentemente, el contexto tampoco ayuda a que las divisas virtuales se estabilicen. La política de sanciones que se llevó a cabo contra Rusia desde un primer momento, las restricciones que intentaron poner desde ese mismo país con el tema del gas y la electricidad, y la narrativa mediática sobre lo que está ocurriendo, llevaron a una situación de aumento claro de la volatilidad.

La situación en Gaza: conflicto regional con efecto global

En este punto vamos a conocer los efectos que tuvo en las divisas virtuales la escalada de tensión iniciada en octubre de 2023.

Reacción inmediata del mercado

En el momento que estallaron las hostilidades, el mercado cripto se resintió. Varios activos cayeron de forma clara, mientras que otras divisas más estables tuvieron subidas de más de un 400% en apenas una semana.

Mecanismos de influencia

En cualquier conflicto como este, se reproducen unos patrones muy claros. El primero de ellos, es la venta de activos que se puedan considerar volátiles. A eso hay que sumar lo anteriormente comentado sobre la apuesta por valores estables.

Más allá de eso, hay que tener en cuenta que lo que ocurra con las materias primas o el petróleo también puede impactar directamente en el cripto.

Conclusiones globales

Después de haber analizado ambas situaciones, es evidente que se pueden extraer ciertas ideas a nivel global sobre cómo han influido estos dos conflictos en el mercado cripto.

Conflicto global vs. regional

Está claro que la guerra de Ucrania provoca una repercusión mayor por el hecho de que afecta a Europa, al suministro energético, al comercio mundial, y a muchos más elementos que pueden determinar el precio de las divisas virtuales.

Si nos centramos únicamente en Gaza, las caídas son más temporales, ya que al tratarse de algo más concentrado en una zona concreta, sin influencia económica directa en su entorno, su efecto se nota menos.

Volatilidad y reacción

En ambas situaciones el patrón es muy parecido. La caída inicial impulsada por el miedo, acaba desembocando en una recuperación parcial, que posteriormente tiene una recuperación mucho más gradual. En cualquier caso, la volatilidad en este tipo de situaciones siempre es bastante grande.

Papel del inversor y narrativa

Los medios tienen una enorme influencia en el mercado de las divisas virtuales. Todo lo que cuentan sobre lo que está cociéndose a nivel de negociaciones o posibles soluciones a los conflictos, acaba por determinar en gran medida la volatilidad.

Por otra parte, si se detecta un aumento en la búsqueda de noticias sobre estas situaciones, también se producen picos de subida o bajada de precio. Es evidente, por tanto, que no son solo los hechos los que condicionan la situación, sino también la percepción del riesgo que existe.