Donald Trump rechazó el intento de Ucrania de atacar con drones una residencia de Vladimir Putin

El ataque con drones que Ucrania intentó asestar sobre una residencia de Vladimir Putin en la provincia de Nóvgorod, fue rechazado por Donald Trump, quien dijo que el mismo presidente ruso se lo contó.

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 29/12/2025

Este lunes 29 de diciembre el gobierno de Rusia denunció el intento de Ucrania de atacar una residencia de Vladimir Putin con drones. Este hecho ha sido rechazado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de la reunión que sostuvo con Volodimir Zelenski para acordar los términos de paz.

En medio de negociaciones

Al ser consultado sobre la pretensión ucraniana de atacar una propiedad del mandatario ruso en la provincia de Nóvgorod, el inquilino de la Casa Blanca expresó su inconformidad. "Acabo de enterarme de eso, en realidad, pero no sé mucho al respecto. Sería una pena", manifestó.

Con respecto a cómo se enteró, el líder del Partido Republicano estadounidense señaló que fue el mismo Vladimir Putin quien le aseguró sobre el hecho en cuestión. Esto se dio tras una conversación telefónica que sostuvieron ambos jefes de Estado en horas de la mañana en el territorio europeo.

"¿Saben quién me lo contó? El presidente Putin, esta mañana temprano. Dijo que fue atacado. No es bueno. Este es un momento delicado. No es el momento adecuado. Una cosa es atacar porque están atacando. Otra cosa es atacar su propia casa", sostuvo el presidente Trump.

Sobre su conversación con el líder ruso, indicó que sacó cosas provechosas de cara al acuerdo de paz que permita cesar las hostilidades que iniciaron en febrero del 2022. "Tuvimos una muy buena conversación. Hablamos a las 8 de la mañana (hora local). Y fue una charla muy productiva.

Canciller ruso informó sobre ataque

A pesar de que la paz entre Rusia y Ucrania se está negociando, Kiev lanzó una ofensiva en el noroeste ruso, tratando de destruir una residencia de Vladimir Putin. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, dio a conocer que el ataque se realizó con drones, aunque las defensas antiaéreas lograron interceptarlas antes de que cumplan su cometido.

"En la noche del 28 al 29 de diciembre, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados (UAV) de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de la Federación Rusa en la región de Nóvgorod. Todos los UAV fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas Rusas", indicó.

La intención de Ucrania de atacar con drones la residencia de Vladimir Putin en la región de Nóvgorod no fue bien recibido por Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos rechazó esto, indicando que no tiene nada que ver con el conflicto con Rusia.

