Gaza: Cifra de muertes infantiles por hipotermia escala a seis, según Ministerio de Sanidad

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Franja de Gaza ha reportado a través de su Ministerio de Sanidad que los casos de muertes infantiles por hipotermia escalaron a seis, según su último reporte emitido este lunes 12 de enero. La causa principal de esto es la falta de refugio adecuado durante la temporada de invierno.

Dos casos recientes

A través de su cuenta oficial de Telegram, esta cartera ofreció datos sobre la actual situación sanitaria que atraviesa el enclave. Menciona que hay personas ingresadas a un centro de salud producto de ataques de Israel, pese al alto al fuego declarado, así como el deceso de dos menores de edad.

"Fallecimiento de un bebé (siete días) y otro niño de cuatro años a causa del frío extremo, lo que eleva a seis el número de muertes infantiles por frío desde el comienzo del invierno", indica uno de los puntos del comunicado difundido.

Los descensos de la temperatura que se están presentando en esta época del año están causando los decesos de niños. A esto se le suma que varias viviendas no cuentan con servicio de calefacción, sumado a la falta de refugios seguros y la escasez de mantas y ropas de invierno que los protejan del frío.

El reporte también menciona que hay siete nuevas víctimas mortales a causa de ataques de Israel en las últimas 24 horas. Además cinco personas han logrado recuperarme, mientras que cuatro se encuentran heridos. Agrega que hay civiles atrapados bajo los escombros que no pudieron ser rescatados por los servicios de auxilio.

Ataques continúan en Gaza

Pese a que en octubre del año pasado se declaró un alto al fuego en la franja, que permitió el intercambio de rehenes, esto se ha cumplido parcialmente y las muertes se siguen registrando. Las más recientes han sido provocadas por un dron israelí contra tres presuntos terroristas el pasado 10 de enero según las FDI.

"Sur de Gaza: Las tropas de las FDI identificaron a tres terroristas que cruzaron la Línea Amarilla y se aproximaron a las fuerzas, lo que representaba una amenaza inmediata. Uno de los terroristas intentó robar equipo de las FDI y huyó. Tras su identificación, la FAI eliminó al terrorista", indica la publicación en X.

