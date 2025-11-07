Movistar refuerza su lucha contra la venta ilegal de chips en la calle

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Movistar ha puesto en marcha un plan de acción enfocado en reforzar la seguridad de todos sus clientes a través de una serie de medidas, entre las que destacan:

Operativos y denuncias: Se realizan operativos de forma recurrente a las calles y se han realizado denuncias ante las autoridades. Estas acciones son con el propósito de identificar la venta de chips callejeros y tomar las acciones legales correspondientes contra quienes realizan esta actividad prohibida.

Más control en el sistema de ventas móviles: Solo se puede activar una línea móvil por persona al mes a través del aplicativo de ventas. Además, se está implementando un sistema de geolocalización que bloquea activaciones móviles en zonas no autorizadas.

Trabajo con distribuidores. Se ha reforzado que cumplir estrictamente las reglas no es opcional y que habrá consecuencias legales y comerciales si no lo hacen. Además, Se lleva a cabo una revisión integral de puntos de venta, habiendo bloqueado miles de códigos de vendedores que no cumplen con los procesos establecidos.

Revisión de planta de clientes móviles: Se está alertando a los clientes vía SMS para que verifiquen cuantas líneas tienen a su nombre. Asimismo, se revisan casos de personas con múltiples líneas a su nombre, dando de baja de manera proactiva a casos que presenten inconsistencias. En las últimas semanas, más de 4 mil líneas móviles fueron dadas de baja.

Información clara para los clientes. Se lanzó una campaña educativa en todos los canales, explicando cómo contratar de forma segura y por qué es importante hacerlo bien.

Precisamente, la campaña de comunicación denominada "No compres en la calle", con el objetivo de alertar a los clientes sobre los riesgos de adquirir chips de manera ambulatoria. Reiterando que la venta ambulatoria de chips no está autorizada por Movistar. Cada persona que contrata un servicio lo haga de forma segura, con su identidad protegida y sin sorpresas. Movistar continúa trabajando para proteger a quienes confían en sus servicios.

Todas estas medidas ya mencionadas buscan garantizar que los clientes de Movistar disfruten de sus servicios con total seguridad y confianza.