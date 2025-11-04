¡Las mejores ofertas! Cyber Sky ofrece hasta 50% de descuento en vuelos nacionales e internacionales

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

¡A preparar las maletas! En entrevista exclusiva con Exitosa, la subgerente de Ventas Internacionales de Sky en Perú, Vania Cáceres, informó que el Cyber Sky se realizará hasta el 7 de noviembre, y que en él se podrán encontrar las mejores ofertas a destinos nacionales e internacionales.

Cyber Sky llega con grandes ofertas

Se vienen las fiestas y muchos se preguntan cuál es el siguiente destino donde podrán disfrutar de un agradable momento lejos de la rutina laboral: si viajar al interior del país o quizás emprender vuelos al extranjero con el objetivo de conocer sus más bellos paisajes, costumbres y atractivos turísticos. En ese marco, la aerolínea SKY Airline anunció el inicio de su campaña "Cyber SKY".

La subgerente de Ventas Internacionales de Sky en Perú, Vania Cáceres reveló que con la finalidad de incentivar el turismo y reafirmar su compromiso de "acercar el cielo a los peruanos", brindando más opciones accesibles para descubrir nuevos destinos y vivir momentos únicos, se lanza esta oportunidad única de descuentos de hasta 50 % en boletos aéreos para viajar por el Perú y el extranjero.

"Es importante que los peruanos conozcamos nuestro país y planifiquemos nuestras vacaciones. Es la oportunidad de poder comprar estos pasajes. (...) Tenemos rutas internacionales... se pueden ir a Miami desde $334 con Sky, que es uno de nuestros descuentos más altos; São Paulo, a tan solo $270", expresó.

Campaña con descuentos de hasta 50%

Seguidamente, la representante de la aerolínea Sky reveló que la campaña estará disponible hasta el viernes 7 de noviembre, y los pasajes pueden ser utilizados entre el 15 de noviembre de 2025 y el 25 de marzo de 2026, lo que permite planificar escapadas, vacaciones familiares o viajes de fin de año a precios accesibles.

En ese marco, invita a todos a no desaprovechar esta oportunidad que ofrece descuentos importantes para volar a 14 destinos dentro del Perú y 5 en el extranjero, como Santiago, São Paulo, Punta Cana, Miami y Buenos Aires.

"Nosotros tenemos 14 destinos nacionales, nuestro compromiso es seguir creciendo a nivel nacional y seguir incentivando el turismo interno dentro del país. (...) Tenemos Tarapoto, Piura, Tumbes, Cusco, Arequipa, Trujillo, Tacna, Iquitos, (...) Somos la segunda aerolínea más importante del país", puntualizó Vania Cáceres.

Precios bajos en vuelos nacionales e internacionales

Respecto a las rutas internacionales (para volar ida y vuelta, con tasas e impuestos incluidos) que forman parte de la campaña 'Cyber Sky', y son las más solicitadas, están las siguientes:

Lima-Miami-Lima van desde US$ 344 o S/1,238.

Lima-Santiago-Lima desde US$ 166 o S/598 (50% de descuento).

Lima-São Paulo-Lima desde US$ 270 o S/972 (38% de descuento).

Lima-Buenos Aires-Lima desde US$335 o S/1,206.

Lima-Punta Cana-Lima US$367 o S/1,321.

Mientras que los vuelos nacionales para seguir conociendo nuestro Perú, con mayor rebaja, son estos que te damos a conocer a continuación y que puedes revisar también a través de este LINK:

Tarapoto, desde US$37 o S/133 por tramo.

Piura, desde US$38 o S/137 por tramo.

Tumbes, desde US$44 o S/158.

Cusco-Puerto Maldonado desde US$22 o S/79 por tramo.

Finalmente, la aerolínea Sky en Perú le recuerda a todos los amantes de los viajes que pueden registrarse gratis al programa de fidelización "SKY Plus" para así acceder a beneficios en hoteles, cafeterías y alquileres de auto en empresas aliadas para seguir ahorrando en sus aventuras.

Es así como en Exitosa, SKY Airline invitó a planificar viajes anticipadamente aprovechando las tarifas promocionales que van hasta 50% dcto. en vuelos nacionales e internacionales gracias a la campaña 'Cyber Sky'.