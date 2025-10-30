USS es reconocida por cuarto año consecutivo como uno de los mejores lugares para trabajar en el Perú

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Por cuarto año consecutivo, la Universidad Señor de Sipán (USS) ha sido reconocida con la certificación internacional Great Place to Work (GPTW), un distintivo que destaca a las organizaciones que promueven una cultura laboral basada en el liderazgo, la confianza, el respeto, la equidad y el orgullo de pertenecer a la institución.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de la USS con el fortalecimiento de un entorno laboral saludable y la consolidación de una cultura organizacional positiva, orientada al bienestar, desarrollo y valoración de sus colaboradores.

Liderazgo entre las universidades del país

La USS se posiciona entre las seis universidades del país que han obtenido esta prestigiosa distinción, de un total de 104 instituciones evaluadas a nivel nacional, reflejando así su liderazgo en la gestión del talento humano y su compromiso con la excelencia dentro del sistema universitario peruano.

"El reconocimiento es fruto del esfuerzo colectivo de toda nuestra comunidad universitaria. En la USS estamos convencidos de que una cultura organizacional sólida es fundamental para brindar una educación de calidad y promover un entorno de crecimiento continuo para todos nuestros colaboradores", expresó el Dr. Pedro Jaramillo, director de Gobierno de Personas de la USS.

Por su parte, el Dr. Alejandro Cruzata Martínez, rector de la USS, destacó que este logro reafirma los valores institucionales que orientan el quehacer diario de la comunidad universitaria.

"En la USS comprendemos que el desarrollo integral de las personas es clave para alcanzar la excelencia académica y asegurar la sostenibilidad institucional. Este reconocimiento nos impulsa a seguir fortaleciendo una cultura organizacional que fomente el compromiso, la innovación y el orgullo de ser parte de nuestra universidad", señaló Martínez.

De esta manera, la USS ratifica, una vez más, ser uno de los mejores lugares para trabajar en el Perú y continúa en esa misma línea para el beneficio de los nuevos profesionales y colaboradores que se integran a sus filiales en Lima, Trujillo y Piura.