Coolbox proyecta crecer más de 20% en 2026 y superar los S/550 millones en ventas

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Coolbox proyecta cerrar 2026 con ventas cercanas a US$160 millones, equivalentes a aproximadamente S/550 millones, y un crecimiento superior al 20% frente a 2025. El desempeño de la compañía se apoya en una mayor participación en marcas líderes, la incorporación de nuevas tecnologías, una oferta más competitiva y la expansión de su cobertura física y digital a nivel nacional.

"Estamos creciendo porque entendemos mejor qué busca hoy el consumidor: precio, pero también tecnología, variedad, garantía y respaldo. Nuestra estrategia es acercar una propuesta completa a cada vez más peruanos, combinando una red de más de 170 tiendas a nivel nacional con un canal digital, Coolbox.pe, que ya representa cerca del 20% de nuestras transacciones", señaló Marcelo Bazán, CEO de Coolbox Perú y México.

De cara al último trimestre, la compañía también reforzará Precios Coolbox, concepto que busca consolidar una propuesta competitiva más allá de una promoción puntual. La estrategia integra precio con atributos como garantía, asesoría, política de cambios, servicio técnico, innovación y respaldo de marca, con el objetivo de atraer también a consumidores que actualmente compran tecnología en otros formatos.

La campaña navideña tendrá un peso clave en el resultado anual. Coolbox espera que más del 25% de sus ventas de 2026 se concentren en noviembre y diciembre. Entre las categorías con mayor protagonismo estarán celulares, tablets, audífonos, smartwatches y videojuegos, además de segmentos que vienen ganando relevancia como scooters, drones, hogar inteligente y juguetes tecnológicos.

"Navidad exige anticipación. Nuestra planificación comercial comienza con más de 12 meses antes para asegurar abastecimiento, negociar productos y precios y construir una oferta que responda a lo que nuestros clientes están buscando", agregó Bazán.

Preparación ante escenarios climáticos

Coolbox también viene reforzando su preparación ante posibles escenarios climáticos durante la temporada 2026-2027. La compañía tomó como referencia lo observado en 2024, cuando el incremento de las temperaturas impulsó la demanda de ventiladores, enfriadores de aire y otras soluciones de climatización.

Para esta temporada, la empresa ha ampliado su surtido y asegurado inventarios de soluciones vinculadas con energía, iluminación y conectividad, como estaciones de carga para conectar múltiples electrodomésticos y equipos de casa, baterías externas, linternas, radios y UPS para routers. También ha incrementado stock en provincias históricamente más expuestas y fortalecido una cadena de abastecimiento descentralizada.