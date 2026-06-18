Crypto casinos en Perú: qué cambió desde que el Estado puso reglas

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Hasta hace poco, jugar en línea en el Perú era tierra de nadie. Eso cambió. Desde 2024 el país tiene una ley que regula el casino y la apuesta deportiva por internet, y entender esas reglas vale más que cualquier publicidad de crypto casinos.

Primero, lo verificable. Plataformas como Rainbet, presentada como uno de los crypto casinos con caja pensada primero para criptomonedas, indican que los depósitos se acreditan tras una confirmación en la red y que los retiros salen en 5 a 15 minutos en condiciones normales. La velocidad es el gancho. La ley es el contexto que casi nadie te explica.

Lo que dice la ley peruana

La Ley 31557, vigente desde 2024, puso al Mincetur a cargo de licenciar y supervisar el juego online. Las reglas son concretas. Los operadores pagan 12% sobre sus ingresos, y desde julio de 2025 hay además un impuesto selectivo del 1% sobre el valor de cada apuesta, según detalla EY. En el primer año se autorizaron unas 60 empresas y la oferta ilegal cayó con fuerza, de acuerdo con reportes del sector recogidos por Yogonet. Para operar legalmente, una plataforma necesita dominio peruano y certificación de laboratorios aprobados.

Dónde quedan los crypto casinos

Aquí está el punto. La mayoría de los crypto casinos operan con licencia offshore, fuera de ese marco peruano. No usan el dominio local ni la certificación que pide el Mincetur. Eso no los hace mágicos ni malditos, los hace simplemente no regulados en el Perú, y esa diferencia importa el día que algo sale mal, porque la protección de un regulador local no está.

Cómo jugar con cabeza

Más allá de la moneda, hay una ventaja real en lo cripto, que es poder verificar el resultado con el sistema provably fair. Pero comprobar que un juego es limpio no cambia tres cosas. La casa siempre tiene ventaja. La velocidad que te encanta para retirar también acelera la pérdida. Y apostar es entretenimiento para mayores de 18 años, no una forma de ganarse la vida. Si no puedes ponerte un límite antes de empezar, ningún bono te protege. La mejor jugada en el Perú de hoy es informarte primero y, recién después, decidir.