Radiografía del delivery B2B en Lima: así mueven sus productos las micro y pequeñas empresas

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Detrás de cada paquete que se mueve en Lima hay un negocio jugándose su reputación. Así lo evidencia un reciente estudio realizado por Ipsos entre 200 tomadores de decisión de micro y pequeñas empresas de la capital, que ofrece una fotografía de cómo este grupo de pymes resuelve hoy su última milla.

Estos son los principales hallazgos del estudio:

Alta dependencia operativa del delivery: el 47% de las pymes encuestadas recibe más de 20 pedidos al mes (22% entre 20 y 50 pedidos, y 25% más de 50), y casi una de cada cuatro (24%) realiza entre 21 y 50 entregas mensuales a través de apps. En promedio, cada negocio consultado gestiona 41 envíos al mes, lo que sugiere que estas plataformas se han vuelto indispensables para sostener su operación.

el 47% de las pymes encuestadas recibe más de 20 pedidos al mes (22% entre 20 y 50 pedidos, y 25% más de 50), y casi una de cada cuatro (24%) realiza entre 21 y 50 entregas mensuales a través de apps. En promedio, cada negocio consultado gestiona 41 envíos al mes, lo que sugiere que estas plataformas se han vuelto indispensables para sostener su operación. Mujeres protagonistas de las decisiones: el 66% de quienes deciden la contratación del servicio son mujeres, frente a un 35% de hombres. La edad promedio es de 39 años, con la mayor concentración en el rango de 25 a 35 años (37%), seguido por 36 a 45 años (26%) y 46 a 55 años (21%). Además, el 70% son dueños del negocio —frente a un 30% que ocupa un rol de trabajador— y toman la decisión de contratación de forma autónoma.

Lima Norte, la zona con mayor presencia en el estudio: el 23% de los negocios encuestados opera en esta zona, seguida por Lima Centro, Sur y Este (18% cada una). La motocicleta es el vehículo predominante (79%), frente a un 21% que utiliza auto. En cuanto a los métodos complementarios de envío, los puntos de recogida preestablecidos concentran un 12%, los mensajeros privados e independientes un 11% cada uno, y los vehículos propios un 10%.

el 23% de los negocios encuestados opera en esta zona, seguida por Lima Centro, Sur y Este (18% cada una). La motocicleta es el vehículo predominante (79%), frente a un 21% que utiliza auto. En cuanto a los métodos complementarios de envío, los puntos de recogida preestablecidos concentran un 12%, los mensajeros privados e independientes un 11% cada uno, y los vehículos propios un 10%. El ranking de preferencia: inDrive Entregas se posiciona como la plataforma líder entre las pymes de Lima: el 62% la considera su primera opción para realizar envíos, casi duplicando la preferencia de su competidor más cercano (27%). Además, lidera el conocimiento espontáneo de marca, siendo la primera mención para el 55% de los empresarios consultados, frente al 16% de la competencia más cercana..