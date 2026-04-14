Deudores morosos ya pueden acceder a préstamos: ¿dónde solicitar uno sin ser rechazado?

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Estar en Infocorp o no tener historial crediticio suele ser un obstáculo al momento de solicitar un préstamo. Sin embargo, el acceso al financiamiento está evolucionando y hoy existen alternativas que no dependen únicamente del pasado financiero, sino que consideran otros factores para evaluar la capacidad de pago.

En este contexto, Prestamype se presenta como una opción para quienes buscan financiamiento desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones, incluso si han sido rechazados por la banca tradicional.

¿En qué consiste el préstamo?

El préstamo con garantía hipotecaria es una alternativa de financiamiento que permite acceder a montos altos utilizando un inmueble como respaldo. A diferencia de los créditos personales, donde el historial crediticio es determinante, en este caso la evaluación se centra principalmente en el valor y las características de la propiedad.

Este tipo de préstamo facilita el acceso al crédito incluso para personas que figuran en Infocorp o no cuentan con historial crediticio, ya que la existencia de una garantía reduce el riesgo para la entidad financiera y permite ofrecer condiciones más flexibles.

Asimismo, es una opción ideal para quienes necesitan liquidez para consolidar deudas, invertir en un negocio o financiar proyectos personales.

Beneficios de solicitar un préstamo en Prestamype

Desde 2017, Prestamype ha desembolsado más de S/ 1600 millones en financiamiento, impulsando principalmente a micro y pequeños empresarios. Este desarrollo ha sido acompañado por alianzas con inversionistas como Salkantay VC y el respaldo del BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo.

A continuación, te contamos los principales beneficios:

Montos altos : desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%.

desde 1.05%. Plazos de 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

de 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida : puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Ingresa AQUÍ y precalifica en minutos para acceder a un préstamo con condiciones flexibles y respaldo hipotecario.

Requisitos para acceder a un préstamo

Para acceder a este tipo de financiamiento, el requisito principal es contar con un inmueble —ya sea una casa, departamento, oficina o local comercial— que pueda utilizarse como garantía. Este debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

Asimismo, la propiedad debe encontrarse en Trujillo y es importante que el inmueble no presente cargas legales, multas ni inconvenientes en Registros Públicos o en la municipalidad correspondiente.

Si bien el historial crediticio no es un requisito excluyente, se realiza una evaluación integral del solicitante para garantizar que el préstamo se ajuste a su capacidad de pago.

Dar el primer paso puede ser el inicio de un gran cambio. Si tienes un inmueble inscrito en SUNARP y estás buscando un financiamiento con condiciones más flexibles, puedes precalificar completamente en línea. Ingresa AQUÍ y descubre cómo acceder al capital que necesitas de manera rápida y segura.