Ministerio de Vivienda otorgará BONO de S/500 en cinco regiones: ¿Quiénes se verán beneficiados?

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó una nueva convocatoria del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) en cinco regiones, mediante la cual entregará un subsidio de S/ 500 mensuales. Descubre quiénes se verán beneficiados.

Bono BAE de S/500: ¿Quiénes se verán beneficiados?

El Ministerio de Vivienda oficializó la décima séptima convocatoria del año 2026 para la entrega de 150 bonos BAE con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias en condición de vulnerabilidad, en respuesta a las emergencias ocasionadas por las intensas precipitaciones pluviales (lluvias) que azotaron diversas regiones del país.

A través de la Resolución Ministerial N° 202-2026-Vivienda, publicada el sábado 30 de mayo en el Diario Oficial El Peruano, se otorgará el subsidio económico de S/500 mensuales a las familias beneficiarias, con el fin de costear el alquiler de un espacio seguro y digno con los servicios básicos por un plazo de hasta dos años, mientras el Ejecutivo avanza en las tareas técnicas de reconstrucción de infraestructura y reubicación habitacional definitiva.

Las regiones que se verán beneficiadas con la entrega de este bono serán cinco, entre ellas: Ayacucho, Amazonas, Huánuco, Lima y Piura. Asimismo, el documento precisa que las familias incluidas en la lista corresponden a viviendas que fueron declaradas colapsadas o inhabitables tras evaluaciones realizadas por las autoridades locales y el Ministerio de Vivienda.

Bonos de arrendamiento en 7 regiones por intensas lluvias

En el marco de los Estados de Emergencia declarados por el Decreto Supremo Nº 003-2026-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo Nº 032-2026-PCM y los Decretos Supremos Nºs. 005, 019, 025 y 036-2026-PCM, la entrega del bono BAE se dará en las cinco regiones según el siguiente detalle:

Décima séptima convocatoria del año 2026 para otorgar bonos de arrendamiento.

Entre los requisitos obligatorios para acceder al bono se encuentra la validación de la vivienda como colapsada o inhabitable, acreditar ser propietarios legítimos del predio afectado y declarar bajo juramento que ningún miembro del núcleo familiar posee otra propiedad habitable inscrita dentro de la misma región.

Bono BAE de S/500: ¿Dónde ver la lista de beneficiarios?

De acuerdo a la normativa vigente, la relación de potenciales beneficiarios se publica al día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial en:

Las sedes digitales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda) y del Fondo MIVIVIENDA S.A. (www.mivivienda.com.pe).

(www.mivivienda.com.pe). El local de las municipalidades de los distritos detallados en la "Tabla: Resumen de Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a convocar" consignada en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.

de los distritos detallados en la "Tabla: Resumen de Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a convocar" consignada en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente Resolución Ministerial. El local del Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sedes Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Lima y Piura, según corresponda.

Finalmente, el Ministerio de Vivienda precisa que este subsidio es entregado en oficinas del Banco de la Nación. Con este mecanismo, se asegura la protección de familias en situación de vulnerabilidad hasta lograr su reubicación.

Es así como se dio a conocer que se aprobó la décima séptima convocatoria del 2026 para el otorgamiento del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) dirigida a damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables por las intensas lluvias, ubicadas en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Lima y Piura.