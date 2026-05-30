Fiscalía consigue la detención de cinco investigados por extorsión 'gota a gota' en el Callao

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao (Equipo 3), bajo la conducción del fiscal provincial Rafael Gonzáles Hurtado, logró la detención preliminar judicial de cinco personas investigadas que formarían parte de la presunta red criminal denominada 'Los Gotas del Callao', implicada en el otorgamiento de préstamos ilegales a pequeños empresarios y proveedores del Estado desde el año 2019, según informó el Ministerio Público en una nota de prensa.

Contexto de la detención

Se trata de Paul Castillo, Mauro Carrasco, Freddy Carrasco, José Rojas y Vanesa Guerrero, quienes ofrecían préstamos por falta de capital y luego cobraban intereses excesivos.

En caso de no pagar la cuota exigida, amenazaban físicamente a las víctimas y a sus familiares con llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios, según la tesis fiscal. Todos son investigados por los delitos de organización criminal, lavado de activos y extorsión agravada.

Durante el operativo, que abarcó el allanamiento de ocho inmuebles en Lima y Callao, se incautó 13 celulares de alta gama, seis vehículos, así como S/ 10,920 y USD 1,025 en efectivo, al igual que tarjetas de débito y crédito, cuadernos, anotaciones, entre otros.

También se decomisó más de un kilo de marihuana. En total, lo incautado llega al monto aproximado de un millón de soles.

Modus operandi de la red 'gota a gota'

Cabe precisar que los investigados habrían obligado a las víctimas a entregar bienes como terrenos y vehículos como garantía de pago, generando un círculo de endeudamiento difícil de cancelar, imponiendo intereses elevados y condiciones abusivas que dificultaban el pago total de la deuda.

Cuando las víctimas no cumplían con las cuotas exigidas, recibían amenazas por teléfono o mensajes intimidatorios, e incluso presiones contra sus familiares. Este sistema habría generado un círculo de endeudamiento del que las víctimas no podían salir.

Continúa investigación de red criminal

El caso permanece a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao (Equipo 3), dirigida por el fiscal provincial Rafael Gonzáles Hurtado, que continúa desarrollando diligencias para esclarecer el alcance total de la presunta red.

Desde el Ministerio Público se precisó que este operativo forma parte de una estrategia sostenida para enfrentar la modalidad delictiva conocida como "gota a gota", la cual viene afectando principalmente a comerciantes, emprendedores y pequeños empresarios en distintas zonas del país.

Con estas acciones, el Ministerio Público reafirmó su compromiso institucional en la lucha contra la criminalidad organizada, así como en la ejecución de operativos orientados a proteger a la ciudadanía frente a delitos de extorsión, usura y préstamos ilegales que afectan la economía de sectores vulnerables.