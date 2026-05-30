Tacna: Familia denuncia asalto a mano armada y robo de 100 mil dólares en violento atraco

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La sensación de inseguridad volvió a quedar en evidencia luego de un violento asalto a mano armada registrado en una vivienda de la asociación Señor de Locumba, en la avenida Litoral, jurisdicción del centro poblado Augusto B. Leguía. Cinco delincuentes encapuchados irrumpieron en el inmueble y redujeron a una familia para llevarse aproximadamente 100 mil dólares en efectivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana, cuando una pareja de esposos, ambos mayores de 60 años, y su hija se disponían a desayunar tras regresar del mercado. Según relató el agraviado, los sujetos ingresaron violentamente provistos de armas de fuego y actuaron de manera coordinada.

"Yo vi de tres personas encapuchadas con armas", declaró la víctima, un hombre de 73 años que además padece cáncer. Durante el atraco fue golpeado en la cabeza con un arma, quedando herido y ensangrentado.

Víctimas fueron maniatadas

Los delincuentes encañonaron a toda la familia y luego los maniataron dentro de la vivienda mientras buscaban el dinero. La esposa del agraviado también fue agredida físicamente durante el asalto.

"La señora tiene golpeada la boca, el cuerpo, todo", manifestó el propietario de la vivienda, quien explicó que los delincuentes actuaron con extrema violencia y amenazas de muerte.

El dinero sustraído correspondía a la reciente venta de un terreno a una inmobiliaria. El agraviado indicó que la transacción se realizó de manera formal y notarial, y que el monto había sido retirado del banco hace aproximadamente un mes.

Sospechan reglaje previo

Uno de los aspectos que más preocupa a las víctimas es que los delincuentes parecían conocer exactamente dónde se encontraba el dinero. El agraviado señaló que en los días previos habrían ocurrido hechos sospechosos alrededor de la vivienda.

Aunque aseguró no sospechar directamente de ninguna persona, considera que los delincuentes habrían realizado un seguimiento previo para concretar el robo.

Tras perpetrar el asalto, los sujetos huyeron en una camioneta moderna de color oscuro con lunas polarizadas. Vecinos de la zona lograron captar imágenes del vehículo mediante cámaras de seguridad.

Investigación policial en marcha

Personal de la comisaría de la jurisdicción y agentes del área de Robos de la Divincri llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. La Policía Nacional habría alertado a distintos puntos de control para intentar ubicar la camioneta utilizada por los delincuentes.

Mientras continúan las investigaciones, la familia permanece afectada emocionalmente por lo ocurrido. La víctima indicó que parte del dinero robado también estaba destinado a su tratamiento médico contra el cáncer. Este nuevo caso en Tacna, marcado por un brutal asalto a mano armada, vuelve a generar preocupación entre los vecinos de la ciudad.