30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La actividad pesquera artesanal en Pisco se encuentra prácticamente paralizada debido a los fuertes oleajes que afectan la costa de la provincia. Según reportes desde la zona, más de mil embarcaciones han dejado de salir al mar, lo que impacta directamente a cerca de cuatro mil pescadores que dependen de esta actividad para su sustento diario.

La intensidad de las olas se presenta de manera intermitente, aunque en algunos momentos el fenómeno se vuelve más agresivo. El impacto del mar ha superado incluso parte de las estructuras de defensa costera instaladas en la zona, generando preocupación entre los residentes y autoridades locales.

El mar avanza hacia la carretera turística

Uno de los principales riesgos identificados es el avance progresivo del agua hacia la carretera Pisco-Paracas, una de las rutas más transitadas por turistas nacionales y extranjeros.

Ante esta situación, numerosos pescadores han optado por trasladar sus embarcaciones hacia la bahía de Paracas, donde las condiciones marítimas son más favorables. Otros han decidido asegurar sus botes cerca del muelle artesanal José Olaya Balandra para evitar daños materiales.

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Fuertes oleajes paralizan actividad pesquera en Pisco y afectan a más de 4.000 pescadores



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Marina de Guerra anuncia fuertes oleajes

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 21-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la mañana del jueves 28 de mayo hasta el miércoles 3 de junio. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas el miércoles 26 de mayo, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el oleaje ligero permanecerá hasta la madrugada del viernes 29 de mayo, incrementando a moderado en noche del mismo día, disminuyendo nuevamente a ligero en la mañana del domingo 31 de mayo.

Aviso Especial de Oleaje N.º 21-26 de la DHN

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.