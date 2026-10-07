Rusia descarta riesgo epidémico por peste en Siberia: Organización Mundial de la Salud pide transparencia

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 07/10/2026
Rusia afirmó que no existe ningún riesgo epidémico en Siberia tras la muerte de una empleada de un instituto de investigación sobre la peste. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud le ha pedido al país europeo que exista transparencia acerca de este caso.
OMS pide transparencia a Rusia por presunto muerte de peste neumónica
El director general de la Organización Mundial de la Salud exhortó a la nación rusa a ser transparente sobre el fallecimiento de la víctima mediante un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales.
"El intercambio de información oportuno, completo y transparente en el marco del Reglamento Sanitario Internacional es esencial para aclarar los informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública", escribió el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X (antes Twitter).
En este texto reveló que pidieron a las autoridades rusas mayor información con la finalidad de esclarecer la causa de la neumonía grave que provocó la muerte de una técnica del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, luego de que medios a nivel mundial reportaran inicialmente un posible caso de peste neumónica.
Según explicó, las autoridades sanitarias respondieron a una solicitud de verificación de la OMS bajo el Reglamento Sanitario Internacional y comunicaron que no se había registrado ningún caso reciente de peste en Irkutsk.
Desde Rusia, también informaron que realizaron una investigación epidemiológica, en la que aplicaron medidas preventivas y de control y sometieron a observación médica y pruebas a los contactos identificados.
La OMS ha ofrecido apoyo técnico al país presidido por Vladimir Putin, al tiempo que le ha solicitado información complementaria para determinar qué patógeno motivó las medidas de salud pública, así como para esclarecer las informaciones sobre un supuesto segundo trabajador del mismo centro de investigación con una neumonía de causa indeterminada.
Existen dos versiones sobre la trabajadora fallecida
Por ahora, todavía se están investigando las causas de la muerte de Daria Shipilova, de 28 años, y se estudian dos versiones. La primera de ellas es que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su centro de trabajo.
La otras hipótesis que se maneja es que tres días antes de su muerte, había estado conectada a un respirador de un hospital de la localidad de Shelejov, a menos de 20 kilómetros de la capital provincial, con síntomas de neumonía. Desde entonces, los medios locales cifran en casi 200 personas las que están bajo vigilancia, aunque esta es una cifra que no ha sido confirmada por las autoridades sanitarias rusas.
Aunque Rusia afirmó que no existe ningún riesgo epidémico en Siberia tras la muerte de una científica de un instituto de investigación sobre la peste, la OMS ha solicitado al país europeo mayor transparencia sobre el caso.