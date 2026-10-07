Rusia descarta riesgo epidémico por peste en Siberia: Organización Mundial de la Salud pide transparencia

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Rusia afirmó que no existe ningún riesgo epidémico en Siberia tras la muerte de una empleada de un instituto de investigación sobre la peste. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud le ha pedido al país europeo que exista transparencia acerca de este caso.

OMS pide transparencia a Rusia por presunto muerte de peste neumónica

El director general de la Organización Mundial de la Salud exhortó a la nación rusa a ser transparente sobre el fallecimiento de la víctima mediante un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales.

"El intercambio de información oportuno, completo y transparente en el marco del Reglamento Sanitario Internacional es esencial para aclarar los informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública", escribió el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X (antes Twitter).

En este texto reveló que pidieron a las autoridades rusas mayor información con la finalidad de esclarecer la causa de la neumonía grave que provocó la muerte de una técnica del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, luego de que medios a nivel mundial reportaran inicialmente un posible caso de peste neumónica.

Según explicó, las autoridades sanitarias respondieron a una solicitud de verificación de la OMS bajo el Reglamento Sanitario Internacional y comunicaron que no se había registrado ningún caso reciente de peste en Irkutsk.

Desde Rusia, también informaron que realizaron una investigación epidemiológica, en la que aplicaron medidas preventivas y de control y sometieron a observación médica y pruebas a los contactos identificados.

La OMS ha ofrecido apoyo técnico al país presidido por Vladimir Putin, al tiempo que le ha solicitado información complementaria para determinar qué patógeno motivó las medidas de salud pública, así como para esclarecer las informaciones sobre un supuesto segundo trabajador del mismo centro de investigación con una neumonía de causa indeterminada.

Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe pneumonia. Initial media reports suggested pneumonic plague following an alleged accidental laboratory exposure. In response to WHO's verification request under the International Health Regulations, the Russian health authorities reported that no case of plague had recently been registered in Irkutsk oblast. They informed WHO that an epidemiological investigation had been conducted, preventive and control measures implemented, and identified contacts placed under medical observation and tested. They reported that no high-threat pathogens had been detected among the contacts and that medical observation of all identified contacts had been completed. WHO has remained in contact with the Russian health authorities and has offered technical support. WHO has requested further information to clarify the cause of the severe pneumonia, the pathogen that prompted the public health measures, and media reports of a second employee with pneumonia of undetermined cause. Timely, complete and transparent information sharing under the International Health Regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks. Lee también Hallan muerto al informante del caso Epstein tras revelar vínculos del secretario de Comercio de EE. UU. October 6, 2026

Existen dos versiones sobre la trabajadora fallecida

Por ahora, todavía se están investigando las causas de la muerte de Daria Shipilova, de 28 años, y se estudian dos versiones. La primera de ellas es que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su centro de trabajo.

La otras hipótesis que se maneja es que tres días antes de su muerte, había estado conectada a un respirador de un hospital de la localidad de Shelejov, a menos de 20 kilómetros de la capital provincial, con síntomas de neumonía. Desde entonces, los medios locales cifran en casi 200 personas las que están bajo vigilancia, aunque esta es una cifra que no ha sido confirmada por las autoridades sanitarias rusas.

Aunque Rusia afirmó que no existe ningún riesgo epidémico en Siberia tras la muerte de una científica de un instituto de investigación sobre la peste, la OMS ha solicitado al país europeo mayor transparencia sobre el caso.