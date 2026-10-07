Loco Vargas cumplió 43 años y celebró a lo grande: ¿Quiénes estuvieron en su fiesta?

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Juan Manuel Vargas llegó a los 43 años y decidió festejarlo por todo lo alto junto a las personas más cercanas a él. El recordado exfutbolista de la Selección Peruana, Universitario y Fiorentina reunió en La Molina a familiares, amigos y conocidos del mundo deportivo y del entretenimiento.

Loco Vargas celebró su cumpleaños 43

La celebración tuvo todos los ingredientes para convertirse en una noche inolvidable. Música, amigos y varios rostros conocidos acompañaron al popular 'Loco' durante la reunión, que contó con la participación de diferentes orquestas encargadas de ponerle ritmo al cumpleaños.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue protagonizado por Juan Manuel Vargas y su esposa, Blanca Rodríguez.

La pareja inauguró la pista de baile al ritmo de la salsa 'La cita', de Galy Galeano, y disfrutó de este momento especial mientras algunos de los amigos que el exfutbolista hizo durante su etapa en Universitario se sumaban a la celebración.

Vargas también compartió con algunas de sus amistades más entrañables. Entre los invitados destacó José Luis 'Puma' Carranza, histórico ex capitán de Universitario, con quien mantiene una cercana relación.

A la celebración también llegó Rosa García, medallista olímpica, quien formó parte del grupo que acompañó al exjugador en esta fecha especial.

La lista de invitados también tuvo a personajes que han compartido distintos momentos con Vargas durante su etapa como conductor del podcast 'La Parrilla del Loco'. Uno de ellos fue Kenji Fujimori, con quien el exfutbolista ha construido una amistad.

Asimismo, estuvieron presentes recordados excompañeros de Vargas en Universitario de Deportes, como Paolo Maldonado y Alfonso 'Pocho' Dulanto. Ambos se sumaron a la celebración del exjugador crema y compartieron con él durante la reunión.

Cuto Guadalupe le puso sabor a fiesta

Pero si hubo alguien que puso el toque de espectáculo a la noche, ese fue Luis Guadalupe. El popular 'Cuto' no se quedó sentado y protagonizó junto al cumpleañero un particular desafío de baile.

El momento generó risas y aplausos entre los asistentes. Fiel a su conocido estilo para moverse en la pista, Guadalupe se animó a demostrar sus pasos y terminó imponiendo su presencia durante este singular duelo con Vargas.

La música también tuvo un papel importante. Masiel Málaga y su Salsa Red fueron una de las agrupaciones que animaron la celebración.

La cantante interpretó 'Cuando se ama', tema que fue solicitado especialmente por el propio Vargas para disfrutarlo durante su cumpleaños.

Así, el 'Loco' Vargas festejó sus 43 años con una celebración a lo grande en La Molina, acompañado por Blanca Rodríguez y un grupo de amigos como el 'Puma' Carranza, Rosa García, Kenji Fujimori, Paolo Maldonado, 'Pocho' Dulanto y 'Cuto' Guadalupe.