Empresario y exregidor Antoni Amaya es hallado muerto en Barranca: PNP detiene a esposa como presunta autora del crimen

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El empresario y exregidor Antoni Amaya fue hallado muerto en su vivienda en Barranca. La Policía detuvo a su esposa, quien es investigada como presunta autora del crimen. La investigación busca esclarecer las circunstancias del hecho.

Halla sin vida a empresario y exregidor Antoni Amaya

La víctima fue encontra sin signos vitales con cortes en el abdomen y en el cuello en el segundo piso de su vivienda, ubicada en la calle Laderas, en la provincia de Barranca. La Policía Nacional del Perú ingresó al inmueble luego de recibir alertas de los vecinos e inició las pesquisas correspondientes.

Además, el Ministerio Público confirmó la detención de la esposa de la víctima mortal, cuyo nombre es Aylen Napurí Alva, quien se desempeñaba en el área administrativa del Hospital de Barranca. De acuerdo a información preliminar los cortes que le realizaron al occiso habrían sido realizados con arma blanca.

Exitosa pudo dialogar con el coronel PNP Richard Jesús Medina Velásquez, jefe de la División de Investigación Criminalística de la Policía Nacional Lima Norte.

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