JP insiste en negar facultades al Ejecutivo: "El régimen de Keiko no las necesita para enfrentar los problemas"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador de Juntos por el Perú (JP), Jaime Quito, cuestionó la aprobación de la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo y confirmó que su bancada mantendrá su posición en contra de otorgar estas atribuciones al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Juntos por el Perú insiste en negar las facultades legislativas

La declaración se produce luego de que, la Cámara de Diputados aprobara delegar facultades al Ejecutivo para legislar durante 90 días en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la atención frente al fenómeno El Niño.

En ese sentido, el senador Jaime Quito, sostuvo que el Gobierno cuenta con un marco jurídico que le permite actuar frente a los principales problemas del país sin necesidad de recibir facultades adicionales del Parlamento.

"El fujimorismo, este régimen de Keiko, no requiere facultades para poder enfrentar los problemas. Tenemos un marco jurídico", manifestó el senador.

Asimismo, cuestionó que se pretenda ampliar las atribuciones del Ejecutivo mediante una delegación legislativa y adelantó que su bancada mantendrá su postura durante el debate en el Senado.

La propuesta aprobada por los diputados es más limitada que el pedido original presentado por el Ejecutivo. La solicitud inicial contemplaba 66 puntos distribuidos en ocho materias. Sin embargo, durante el debate parlamentario se redujo el alcance a seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno El Niño.

Senador de FP cuestiona oposición de Juntos por el Perú

Frente a la posición de Juntos por el Perú, el senador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, cuestionó que se plantee una negativa general a las facultades y sostuvo que el debate parlamentario debería centrarse en analizar las propuestas presentadas por el Ejecutivo.

"El déficit de conocimiento sobre lo que podría ser un debate con propuestas o contrapropuestas, eso es lo que queremos escuchar. Yo no puedo actuar en la negación por la negación", señaló.

Incluso, agregó que los parlamentarios tienen la responsabilidad de someter las iniciativas a un análisis antes de adoptar una posición definitiva.

"¿Para qué soy diputado, para qué me han elegido si no tengo la capacidad justamente de someter a un debate, a un análisis juicioso, sobre todas estas propuestas de facultades que se han pedido?", cuestionó.

Finalmente, el debate continuará en el Senado, donde los parlamentarios evaluarán el texto aprobado por la Cámara de Diputados sobre la delegación de facultades al Ejecutivo. Mientras tanto, Juntos por el Perú (JP) mantiene su rechazo y sostiene que el Gobierno de Keiko Fujimori no necesita estas atribuciones.