Gobierno prorroga por 90 días la emergencia sanitaria por brote de sarampión: ¿en qué regiones de Perú?

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud (Minsa), prorroga por 90 días calendario la emergencia sanitaria por el brote de sarampión. Conoce en qué regiones del país regirá la medida desde el 15 de agosto del 2026, de acuerdo al Decreto Supremo N.° 013-2026-SA.

Emergencia sanitaria por brote de sarampión: ¿en qué regiones?

De acuerdo al Decreto Supremo N.° 013-2026-SA, el Minsa toma una nueva medida para hacerle frente al brote del sarampión, con transmisión local confirmada en el departamento de Puno y riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana y las regiones de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, así como en la Provincia Constitucional del Callao.

La disposición publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales de El Peruano, modifica el anexo II del Decreto Supremo N.° 008-2026-SA, y prorroga la emergencia sanitaria por esa enfermedad por 90 días calendario.

La medida responde a la persistencia de contagios registrados durante las últimas semanas. Pues bien, según el análisis del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), hasta la semana epidemiológica 30-2026 se identificaron casos de esta enfermedad en 40 provincias y 118 distritos a nivel nacional. Puno concentra el 32,5 % de los distritos afectados y mantiene una transmisión activa.

Minsa prorroga medida por 90 días: acciones a desplegar

Asimismo, el decreto señala que el 83.9 % de los distritos afectados se concentra en cuatro jurisdicciones: Puno, con 52 distritos; Arequipa, con 21; Cusco, con 14; y Lima Metropolitana, con 12.

Debido a ello, durante los 90 días de la prórroga, el Minsa continuará implementando el Plan de Acción para la atención de la emergencia sanitaria, con la participación de las entidades correspondientes, y mantendrá las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y atención de los casos.

También se contempla la continuidad de la adquisición y contratación de los bienes y servicios necesarios para atender la situación, los cuales serán destinados exclusivamente a las acciones previstas en la normativa vigente.

Vacunación contra el sarampión: herramienta de prevención

Concluida la prórroga declarada por el artículo 1 del presente Decreto Supremo, las entidades intervinientes en la emergencia sanitaria deben informar respecto de las actividades y recursos ejecutados, así como sobre los resultados alcanzados, en el marco de lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1156.

Finalmente, el Gobierno destaca que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión y evitar su propagación, por lo que el ministro de Salud, Luis Dyer, recordó a los padres de familia y cuidadores a verificar si sus niños cuentan con el esquema completo de vacunas.

De esa manera, el Gobierno mediante el Minsa, prorroga por 90 días calendario la emergencia sanitaria por brote de sarampión y riesgo de contagio en diversas regiones del Perú, según se precisa el Decreto Supremo 013-2026-SA. La medida regirá desde el sábado 15 de agosto.