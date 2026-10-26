Papa León XIV en Perú: tres museos de Lambayeque atenderán hasta las 8 p. m. en noviembre durante su visita

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La región Lambayeque se prepara para recibir a visitantes con motivo de la próxima visita del papa León XIV. En ese contexto, el Ministerio de Cultura anunció la ampliación extraordinaria del horario de atención de tres importantes museos, con el objetivo de facilitar el acceso al patrimonio arqueológico y cultural de la zona.

Museos abrirán durante más horas por visita papal

La medida estará vigente del 1 al 15 de noviembre e incluye al Museo Tumbas Reales de Sipán, al Museo Nacional de Sicán y al Museo Arqueológico Nacional Brüning. Los tres establecimientos atenderán de lunes a domingo, desde las 9:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., lo que permitirá a los visitantes disponer de más tiempo para conocer sus colecciones.

Carlos Wester La Torre, director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque del Ministerio de Cultura, explicó que esta iniciativa busca incorporar los espacios culturales en los recorridos turísticos organizados durante estas fechas.

Según indicó, la llegada de visitantes también representa una oportunidad para conocer la historia de las antiguas sociedades prehispánicas que habitaron el territorio lambayecano. Asimismo, destacó la posibilidad de combinar las visitas a los museos con los lugares vinculados a la labor pastoral que desarrolló León XIV cuando se desempeñó como obispo de Chiclayo.

"Esta medida contribuye a la acogida de los visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a Lambayeque, y facilita la organización de itinerarios que integren los atractivos religiosos con los museos de la región, donde se conserva y difunde el legado de las antiguas sociedades prehispánicas", manifestó Wester La Torre.

Seis museos preparan actividades culturales para noviembre

Como parte de las actividades programadas por la visita del pontífice, los seis museos de la región Lambayeque preparan una jornada cultural especial para los días 13 y 14 de noviembre. De acuerdo con lo informado por el representante de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, se realizarán actividades, activaciones y espectáculos artísticos dirigidos a las familias.

Sin embargo, la ampliación del horario hasta las 8:00 p. m. no comprenderá a todos los establecimientos. El Ministerio de Cultura precisó que el Museo de Sitio Túcume, el Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán y el Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap mantendrán sus horarios habituales de atención.

Por ello, quienes planeen visitar estos espacios deberán considerar esta diferencia al organizar sus recorridos por la región.

La ampliación de horarios busca facilitar el acceso a los principales museos de Lambayeque durante el periodo previo y posterior a la visita del papa León XIV. La iniciativa también permitirá promover el patrimonio arqueológico regional entre los turistas y residentes, mientras las actividades culturales previstas para el 13 y 14 de noviembre complementarán la oferta para las familias que lleguen a la zona.