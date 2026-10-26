Bus de reconocida agrupación musical cayó al río Ariguaní: reportan al menos dos muertos y varios heridos

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Bus que transportaba a una reconocida agrupación musical se accidentó este lunes 26 de octubre: cayó desde un puente al río Ariguaní, dejando al menos dos muertos y varios heridos, según el reporte preliminar. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro vial.

Luto en el vallenato tras accidente de bus: reporte preliminar

De acuerdo a información preliminar, De acuerdo a información preliminar, el accidente se registró en la madrugada de este lunes 26 de octubre, cuando un bus interdepartamental de la empresa SuperStar, en el que se movilizaban integrantes de una reconocida agrupación de vallenato.

El reporte precisa que en la unidad vehicular viajaban miembros de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del juglar vallenato 'Pocho' Zuleta. Según se precisa, los integrantes del equipo musical retornaban de una presentación en la ciudad de Sincelejo cuando ocurrió el siniestro: el bus cayó al río Ariguaní, en el municipio de Bosconia, en el departamento colombiano Cesar.

Lamentablemente, de acuerdo a la información preliminar, entregada por el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, a la emisora 'Cacica Noticias de Valledupar', se revela que el accidente dejó la menos dos muertos y 20 heridos, quienes fueron trasladados al Hospital San Juan Bosco y a la Clínica Sinaí.

El bus de la agrupación del cantante de vallenato Kbeto Zuleta sufrió grave accidente que dejó dos personas muertas. ¿Qué se sabe? Le contamos.



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Hijo de Poncho Zuleta, Kbeto Zuleta, sufrió grave accidente

Organismos de emergencia, ambulancias y habitantes del sector llegaron para ayudar a los ocupantes mientras comenzaba el traslado de los lesionados.

Entre las víctimas mortales fueron identificados Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista, y Harold Santana, guitarrista de la agrupación de Kbeto Zuleta. La muerte de ambos músicos enluta al entorno del conjunto vallenato y a quienes compartían con ellos en sus presentaciones.

El manager de la agrupación, Esteban Bolaño, reveló a medios colombianos que, por su parte, Kbeto Zuleta, quien tiene comprometidas las piernas por el siniestro vial, y los demás integrantes del conjunto vienen recibiendo atención médica.

Investigan causas del accidente del bus de Kbeto Zuleta

Autoridades colombianas expresaron su pesar por el accidente. "Desde el Gobierno del Cesar expresamos nuestra más sentida solidaridad a Kbeto, a los miembros de su agrupación, a sus familias y a todo el folclor vallenato en este difícil momento", señaló la Gobernación del Cesar en su cuenta oficial de X.

Lamentamos profundamente el accidente sufrido por la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta, en el que lamentablemente dos de sus integrantes perdieron la vida y varios más resultaron heridos, al regresar a sus lugares de origen tras cumplir con su presentación. Desde el Gobierno del Cesar expresamos nuestra más sentida solidaridad a Kbeto, a los miembros de su agrupación, a sus familias y a todo el folclor vallenato en este difícil momento. Estamos prestos a brindar toda la colaboración institucional que corresponda. A todos nuestros artistas que cada fin de semana recorren el país llevando alegría con su talento, nuestro llamado es a la prudencia en las vías. Cuidemos la vida, que es lo más valioso. Preservar la integridad debe ser siempre la prioridad. — Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) October 26, 2026

La Policía en Colombia viene realizando las investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las causas exactas que dieron origen al accidente del bus de la agrupación musical de Kbeto Zuleta.

Es así como hasta el cierre de esta nota, las autoridades en Colombia reportan que al menos dos muertos y 20 heridos es el saldo preliminar del accidente que sufrió el bus que trasladaba a integrantes de la reconocida agrupación de Kbeto Zuleta.