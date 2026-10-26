Apurímac: helicóptero inicia labores en zona afectada por incendios forestales en Curahuasi

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Curahuasi, en Apurímac, informó que un helicóptero inició labores en la zona de emergencia por los incendios forestales. Los siniestros han afectado pastizales y fauna silvestre, generando preocupación por los daños ambientales.

Helicóptero trabaja en zonas afectadas de Curahuasi por incendios forestales

Tras reactivarse el incendio forestal el último fin de semana en las zonas de Larata, Matibamba y Vista Alegre, comprensión de la comunidad de Collpa, en el distrito de Curahuasi (Apurímac), llegó el primer helicóptero para iniciar las tareas en estas zonas de emergencia .

El Gobierno de Keiko Fujimori, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), destinó una aeronave para que pueda ayudar en las labores de mtiigación del fuego para uno de los puntos que ha sido afectado por los incendios forestales que han venido azotando al país.

El alcalde de Curahuasi dio a conocer que junto a la compañía de bomberos en apoyo de comuneros se han constituido en Vista Alegre donde se han suscitado los siniestros que han afectado pastizales así como también animales. En ese sentido, acotó que se fue solicitando la presencia de helicópteros debido a que es un lugar de difícil acceso.

"Recién el día de hoy hemos tenido la presencia de un helicóptero que se ha destinado en coordinación con Indeci y viene trabajando en la zona", manifestó la autoridad edil.

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¿Cuál es la situación actual de Curahuasi?

En otro momento, el burgomaestre del distrito apurimeño sostuvo que se mantiene la preocupación por los incendios forestales debido a que estos suman más de 20 y el último domingo se resgistaron 3 de regular a gran tamaño .

"Uno de los incendios más grandes es el de Vista Alegre, el otro es en Antilla, lo que es la zona de Huarima, y otro en la comunidad de Jocha. Todo esto estamos monitoreando con el área de Defensa Civil con la participación de las comunidades para poder erradicar este tema", sostuvo Gorky León Ojeda.

En esa línea, agregó que también se está coordinando con responsables de Indeci para que esta aeronave que fue destinada a Vista Alegre también pueda ser destinado a las otras comunidades que también han sufrido los estragos de la emergencia.

Es así que, el alcalde de Curahuasi, en Apurímac, informó que un helicóptero inició labores en la zona de emergencia afectada por los incendios forestales. Reveló que estos siniestros han afectado pastizales y fauna silvestre.