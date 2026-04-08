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Conectividad para conductores

Entel Empresas e inDrive anuncian alianza para ofrecer planes móviles exclusivos a conductores de la plataforma

La alianza permitirá acceder a un plan móvil diseñado para su actividad diaria, además de beneficios y sorteos durante todo el año.

Alianza entre Entel Empresas e inDrive
Alianza entre Entel Empresas e inDrive (Foto: Difusión)

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 08/04/2026

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Con el objetivo de seguir impulsando oportunidades económicas y mejorar la experiencia de los conductores en el país, Entel Empresas anunció una alianza estratégica con inDrive, la plataforma global de movilidad y entregas, para lanzar un plan móvil exclusivo dirigido a su comunidad de conductores. 

Plan "inDrive Power Todo Ilimitado"

Gracias a este acuerdo, los conductores de inDrive podrán acceder al plan "inDrive Power Todo Ilimitado" a un precio exclusivo una propuesta diseñada para acompañar su actividad diaria con conectividad constante y beneficios pensados especialmente para su comunidad.

"En inDrive creemos en empoderar a las personas y brindarles herramientas que les permitan generar ingresos de manera justa y sostenible. La conectividad es clave para nuestros conductores, no solo para operar en la plataforma, sino también para gestionar mejor su tiempo y oportunidades. Esta alianza representa un paso importante para seguir construyendo un ecosistema más accesible y centrado en las necesidades reales de quienes mueven nuestras ciudades", comentó Senya Andreev, country manager para Perú y director de región Andina.

Alianza entre Entel Empresas e inDrive

Campaña Entel Conviene

Esta iniciativa se enmarca dentro de Entel Conviene, un programa con el que la compañía busca desarrollar propuestas de valor para distintos segmentos, brindando beneficios y soluciones que respondan a las necesidades reales de cada comunidad.

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"En Entel Empresas buscamos desarrollar alianzas estratégicas que generen valor para distintos segmentos de usuarios. Este acuerdo con inDrive nos permite acercar nuestra propuesta de conectividad a miles de conductores del país, ofreciéndoles un plan accesible con beneficios diseñados para acompañar su actividad diaria y reconocer su esfuerzo durante todo el año", señaló José Antonio Olivares, vicepresidente de Entel Empresas.

Alianza entre Entel Empresas e inDrive

Con esta colaboración, Entel Empresas e inDrive refuerzan su compromiso de impulsar soluciones que contribuyan a mejorar la experiencia de los conductores, facilitando su acceso a herramientas clave como la conectividad, y reconociendo el rol fundamental que cumplen dentro del ecosistema de movilidad digital en el país.

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