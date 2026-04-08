Entel Empresas e inDrive anuncian alianza para ofrecer planes móviles exclusivos a conductores de la plataforma

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Con el objetivo de seguir impulsando oportunidades económicas y mejorar la experiencia de los conductores en el país, Entel Empresas anunció una alianza estratégica con inDrive, la plataforma global de movilidad y entregas, para lanzar un plan móvil exclusivo dirigido a su comunidad de conductores.

Plan "inDrive Power Todo Ilimitado"

Gracias a este acuerdo, los conductores de inDrive podrán acceder al plan "inDrive Power Todo Ilimitado" a un precio exclusivo una propuesta diseñada para acompañar su actividad diaria con conectividad constante y beneficios pensados especialmente para su comunidad.

"En inDrive creemos en empoderar a las personas y brindarles herramientas que les permitan generar ingresos de manera justa y sostenible. La conectividad es clave para nuestros conductores, no solo para operar en la plataforma, sino también para gestionar mejor su tiempo y oportunidades. Esta alianza representa un paso importante para seguir construyendo un ecosistema más accesible y centrado en las necesidades reales de quienes mueven nuestras ciudades", comentó Senya Andreev, country manager para Perú y director de región Andina.

Campaña Entel Conviene

Esta iniciativa se enmarca dentro de Entel Conviene, un programa con el que la compañía busca desarrollar propuestas de valor para distintos segmentos, brindando beneficios y soluciones que respondan a las necesidades reales de cada comunidad.

"En Entel Empresas buscamos desarrollar alianzas estratégicas que generen valor para distintos segmentos de usuarios. Este acuerdo con inDrive nos permite acercar nuestra propuesta de conectividad a miles de conductores del país, ofreciéndoles un plan accesible con beneficios diseñados para acompañar su actividad diaria y reconocer su esfuerzo durante todo el año", señaló José Antonio Olivares, vicepresidente de Entel Empresas.

Con esta colaboración, Entel Empresas e inDrive refuerzan su compromiso de impulsar soluciones que contribuyan a mejorar la experiencia de los conductores, facilitando su acceso a herramientas clave como la conectividad, y reconociendo el rol fundamental que cumplen dentro del ecosistema de movilidad digital en el país.