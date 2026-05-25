Lula da Silva comenzó radioterapia preventiva tras una cirugía por una lesión cancerígena detectada a tiempo

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó este lunes un tratamiento de radioterapia preventiva como parte del seguimiento médico tras la extirpación de una lesión de cáncer de piel detectada en su cuero cabelludo semanas atrás.

La noticia generó atención en Brasil y en la región debido a que el mandatario, de 80 años, atraviesa este proceso en medio de una intensa agenda política y a pocos meses de un nuevo escenario electoral en su país.

El presidente de Brasil comenzó un tratamiento preventivo

Según el parte médico difundido por el Hospital Sirio-Libanés de São Paulo, Lula recibirá 15 sesiones de radioterapia superficial preventiva como tratamiento complementario tras la cirugía practicada en abril, cuando se le retiró una lesión considerada de estadio temprano. Los médicos precisaron que el procedimiento no le impedirá continuar con sus actividades diarias ni obligará a modificar su agenda oficial.

La decisión de iniciar este tratamiento busca reducir cualquier riesgo posterior y reforzar la recuperación del mandatario, quien en los últimos años ha enfrentado distintos episodios de salud, aunque ha mantenido presencia activa en la vida política brasileña. El cáncer detectado corresponde a un carcinoma basocelular, uno de los tipos más comunes de cáncer de piel y que, según los especialistas, fue tratado a tiempo.

El tratamiento no alterará su agenda

El hospital explicó que el procedimiento será de carácter superficial y preventivo, enfocado en el cuero cabelludo, donde se detectó la lesión retirada hace un mes. Pese al tratamiento, Lula seguirá despachando con normalidad y mantendrá sus compromisos oficiales, una señal que busca transmitir tranquilidad tanto a la población brasileña como a su entorno político.

El equipo médico señaló que las sesiones se desarrollarán durante las próximas semanas en São Paulo y serán monitoreadas de manera constante para evaluar la evolución del mandatario.

El estado de salud del presidente brasileño ha vuelto a generar interés público debido a que el líder del Partido de los Trabajadores se encuentra en un contexto político clave, con Brasil entrando en meses decisivos antes de las elecciones presidenciales. Aunque su entorno ha insistido en que el tratamiento no representa una limitación para sus funciones, el episodio reabre el debate sobre el desgaste físico del mandatario.

Por ahora, Lula afronta este tratamiento con normalidad y bajo supervisión médica, mientras continúa al frente del Gobierno brasileño. El inicio de la radioterapia preventiva marca una nueva etapa en su recuperación y refleja que, pese al diagnóstico, el presidente busca mantener intacta su actividad política y su rol en uno de los momentos más sensibles para Brasil.