Kuzoba firma alianza estratégica con inDrive para impulsar el modelo de alquiler-venta de autos en la región

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La plataforma global de movilidad y servicios urbanos inDrive continúa fortaleciendo su presencia en el país. Esta vez, lo hace a través de una alianza estratégica con Kuzoba, empresa peruana que busca consolidarse como uno de los principales operadores del modelo de alquiler-venta de vehículos en la región.

"El acuerdo tiene como objetivo ofrecer nuevas alternativas para los conductores, especialmente aquellos que no pueden acceder al sistema financiero tradicional. De esta manera, podrán disponer de vehículos bajo esquemas flexibles de adquisición y generar ingresos, contribuyendo a una movilidad más justa y accesible" - señaló Senya Andreev, country manager de inDrive.

Beneficios para conductores y empresas

Alfredo Neuhaus y Kurt Zoeger, representantes de Kuzoba, sostienen: "La alianza con inDrive ha sido clave porque nos conecta directamente con miles de conductores activos que buscan oportunidades para crecer. Nuestra propuesta se basa en la accesibilidad, flexibilidad y propiedad real de flotas eficientes. Gracias a esta sinergia, se genera un ecosistema de alto rendimiento: los conductores logran más viajes y mayores ingresos, y nosotros reducimos riesgos y optimizamos la colocación de nuestra flota".

El mercado automotor peruano atraviesa un momento de recuperación. De acuerdo con datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), agosto de 2025 cerró con cifras positivas y un crecimiento sostenido. En ese contexto, Neuhaus y Zoeger destacan que su meta es posicionar a Kuzoba "como uno de los principales operadores del modelo de alquiler-venta en América Latina".

Actualmente, la compañía ajusta su oferta a las preferencias del mercado. En el segmento de movilidad urbana, los modelos más demandados son los sedanes cómodos y de buena presencia, que ofrecen confort tanto para los conductores como para los pasajeros.

Expansión y tecnología

"Nuestro crecimiento ha sido constante y acelerado. A mediano plazo buscamos expandirnos a otras ciudades del país y, a largo plazo, abrir operaciones en la región. Empezamos con un piloto pequeño y hoy gestionamos una flota en expansión, apoyada en la confianza de los conductores y en la alta demanda de vehículos para plataformas de movilidad como inDrive", precisó Neuhaus.

Además, la empresa ha desarrollado mecanismos de control y monitoreo basados en tecnología como GPS y análisis de patrones de pago, que reducen la morosidad y fortalecen la sostenibilidad del modelo.