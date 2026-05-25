Productores de arroz de Arequipa inician huelga indefinida y exigen renuncia del titular del MIDAGRI

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, desde Arequipa, el dirigente de arroceros de Camaná, Walter Farfán, informó que los productores de la región han iniciado una huelga indefinida por el presunto abandono del Gobierno. Los manifestantes exigen la renuncia del ministro de Agricultura, Felipe Meza, en medio de un creciente malestar en el sector agrario.

Agricultores inician huelga indefinida

En LCamaná, más de 15 mil agricultores de dicha provincia, además de Majes, Ocoña y Tambo, han iniciado este lunes 25 de mayo una huelga indefinida mediante movilizaciones y el bloqueo de carreteras, exigiendo la destitución del ministro de Desarrollo Agrario, Felipe Meza, y la declaratoria de emergencia del sector.

El dirigente agrícola Walter Farfán explicó a Exitosa que se decidió tomar la medida de fuerza debido al contrabando de arroz procedentes de Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia, una situación que se encuentra asfixiando la comercialización del producto nacional.

"Desde los valles del sur, estamos pidiendo la renuncia del ministro de Agricultura y que devuelve la franja de precios de aranceles y que se cierre con un decreto de urgencia las importaciones de arroz del momento", señaló Farfán para Exitosa Arequipa.

Denuncian abandono del Estado

Los productores arroceros denuncian un presunto abandono por parte del Ejecutivo, dado que las entidades estatales encargadas de fiscalizar el contrabando de arroz no se encuentran cumpliendo con su trabajo y permiten esta situación desfavorable para las familias que dependen de agricultura.

"Hay mucho contrabando de arroz y el problema es que Sunat, Indecopi, ni ninguno de los entes que tienen que regular esto están tomando cartas en el asunto, por eso es el pedido", sostuvo Farfán ante Exitosa.

En conversación con medios locales, la presidenta de la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Majes, Martha Ruelas Condori, contó que los costos de producción se han incrementado considerablemente.

En este contexto, el precio de la urea se ha duplicado y el jornal de los obreros también ha aumentado en 40%. Si la situación continúa así, la representante advirtió que los pequeños y medianos productores de arroz podrían desaparecer y poner en riesgo la situación alimentaria del país.

La drástica medida de fuerza, que incluye el pedido de restitución de la franja de precios y el cierre temporal de las importaciones, refleja una crisis estructural profunda donde el encarecimiento de insumos como la urea y la mano de obra amenaza con quebrar a los pequeños productores.