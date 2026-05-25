Querido influencer es hallado sin vida en extrañas condiciones en su domicilio: Autoridades investigan el caso

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una noticia inesperada ha enlutado el mundo del entretenimiento luego de que un influencer fue hallado sin vida en el interior de su domicilo. Tras ello las autoridades ya investigan el caso.

Querido influencer es encontrado muerto en su casa

El pasado sábado, 23 de mayo, se confirmó la muerte del joven creador de contenido Gabriel Ganley a sus cortos 22 años generando gran impacto en las redes sociales. El brasileño había acumulado más de dos millones de seguidores.

Se dedicaba a realizar videos de entrenamiento y disciplina relacionados al mundo fitness por lo que su desaparición física ha dehado consternados a su comunidad digital al suscitarse de manera intempestiva.

Vale mencionar que, de acuerdo a registros de su actividad profesional, participó recientemente en cértamenes y su última aparición pública relevante sucedió en marzo, en la que motró un nivel de definición física que fue aplaudido por fanáticos y colegas del gremio.

Cabe indicar que, la noticia de su deceso fue realizada por la marca de suplementos deportivos que patrocinaba su carrera, entidad que expresó públicamente el dolor que ha significado la partida del influencer deportivo.

A través de un mensaje difundido en Instagram, la compañía recordó a Ganley por su disciplina, carisma y cercanía con quienes compartieron con él dentro del ámbito deportivo.

"Ganley dejó huella allá donde fue. Su carisma, su presencia y su pasión por la vida permanecerán vivos en la memoria de todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo", se lee en el comunicado que rápidamente recibió miles de mensajes de despedida.

¿Qué se sabe sobre la investigación de la muerte del influencer?

Hasta el momento no se sabe las causas exactas de la muerte del influencer de 22 años. Sin embargo, de acuerdo a información preliminar manejada por medios brasileños señalan que pudo haber sufrido un posible episodio de hipoglucemia , condición que ocurre cuando los niveles de ázucar en la sangre disminuyen considerablemente.

Como parte de las pericias se activaron los protocolos correspondientes para determinar con exactitud qué sucedió en las horas previas . Familiares y otros allegados confirmaron posteriormente la identidad del deportista mediante publicaciones.

Como vemos, el mundo del entretenimiento de Barsil lamentan el inesperado fallecimiento del joven influencer Gabril Ganley, a los 22 años. Este fue hallado sin vdia en las inmediaciones de su domicilio por lo que las autoridades ya se encuentran investigando el caso para determinar la posible causa del deceso.